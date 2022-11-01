На Полтавщину летять безпілотники – голова ОВА
Вівторок, 1 листопада 2022, 23:05
У бік Полтавської області пізно ввечері 1 листопада рухаються ворожі безпілотники.
Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
Пряма мова: "Із напрямку Дніпропетровської області на Полтавщину рухаються БПЛА. Залишаємося в укриттях!".
Деталі: О 22:34 в Полтавській області було оголошено повітряну тривогу, а о 22:39 і в сусідній Сумській області.
Цьому передувало: У ніч на 1 листопада Полтавщину атакували 10 дронів-камікадзе "Шахед", із них 6 БПЛА було збито, але 4 влучили в об'єкти цивільної інфраструктури. Завдяки пожежникам ДСНС вдалося врятувати чимало майна, казав Лунін.
ВІДЕО ДНЯ