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Міністри оборони трьох країн проти будь-якого тиску на Україну щодо переговорів з РФ

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 18:50

Декілька європейських міністрів оборони заявили, що Україна не повинна відчувати жодного тиску щодо вступу в мирні переговори з Росією.

Про це вони заявили на засіданні Спільного експедиційного форуму 10 країн в Единбурзі в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Бен Воллес, міністр оборони Британії, заявив, що саме Україна повинна вирішити, чи хоче вона вести будь-які мирні переговори, і що західні держави повинні допомогти Україні "боротися за своє право вибору" без "пістолета біля її голови з боку Кремля".

"Ми хочемо, щоб Україна могла обговорювати, чи вирішувати це питання з позиції сили, а не з позиції слабкості. І це нинішній напрямок руху", - додав Воллес.

Кайса Оллонгрен, міністерка оборони Нідерландів, підтримала слова Воллеса, зазначивши, що "важливо, що в цей момент Україна знає, що вона може розраховувати на нас", і що Україна перемагає за допомогою тренувань, наданих західними країнами.

Вона підкреслила, що для України війна є екзистенційною, тому необхідно продовжувати боротьбу проти російського вторгнення. "Якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться, але якщо Україна припинить воювати, України більше не буде", - сказала вона.

Артіс Пабрікс, віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Латвії, закликав скептично ставитися до будь-яких російських пропозицій щодо мирних переговорів на даному етапі конфлікту. Пропозиція не може бути справжньою, якщо "в той же час вони бомбардують цивільне населення", і що саме Росія "несе відповідальність" за війну в цілому. На його думку, Київ не зобов'язаний прагнути до припинення бойових дій за нинішніх обставин.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, деякі американські й західні чиновники все частіше вважають, що ані Україна, ані Росія не зможуть досягти заявлених цілей у війні, тож розглядають прийдешню зиму, коли бойові дії сповільняться, як момент для початку дипломатичних переговорів між сторонами.

Україна вважає чергові спроби Росії запросити її до переговорів про завершення війни "димовою завісою" для того, щоб виграти час і змінити ситуацію на свою користь.

Теми: переговориЄСРосіяміжнародні відносини
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