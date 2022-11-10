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Росія стала на незворотний шлях конфронтації із Заходом – Франція

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 23:12

У новому стратегічному огляді генерального секретаріату національної оборони та безпеки Франції, опублікованому в середу, констатується, що вторгнення Росії в Україну поставило її на незворотний шлях конфронтації з колективним Заходом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

"Розкол, внесений війною, і незворотність російського стратегічного вибору змушують очікувати конфронтації з Москвою", йдеться в документі, де прогнозується, що така конфронтація відбуватиметься "протягом тривалого періоду часу, в багатьох регіонах і просторах".

"Середземномор'я, Чорне море, Балтійський регіон, Балкани, Північна Атлантика, а також Африка та Близький Схід можуть стати місцями тривалої конфронтації у поєднанні з ризиками потенційної ескалації інцидентів", – зазначається в Стратегічному огляді.

тратегічний огляд Франції вказує на те, що будь-яка мирна угода з Кремлем обернеться лише тимчасовим припиненням вогню перед подальшою ескалацією. Також він застерігає, що в разі успіху ядерного шантажу РФ в Україні Владімір Путін, ймовірно, вдасться до нього в інших країнах.

Документ також наголошує, що війна в Україні "демонструє необхідність збереження надійних ядерних сил стримування для запобігання великій війні" в євроатлантичному регіоні.

У ньому також згадується Китай як агресивний конкурент Європи, але зазначається, що його мета Китаю – замінити США як провідну наддержаву. Крім того, стверджується, що і Москва, і Пекін становлять загрозу зусиллям ЄС з підтримання миру на Західних Балканах.

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Зазвичай Франція публікує свій Стратегічний огляд кожні кілька років – востаннє він виходив у 2021-го, але у зв'язку з повномасштабною війною в Україні випустила його позачергово.

Теми: РосіяФранціяміжнародні відносиниЄС
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