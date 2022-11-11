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Південна Корея продасть США 100 тисяч артилерійських боєприпасів для України - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 09:43

Південна Корея вперше продасть артилерійські снаряди, призначені для українських збройних сил, в рамках конфіденційної угоди про постачання зброї між Сеулом і Вашингтоном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Американські чиновники, знайомі з угодою, повідомили, що США придбають 100 000 одиниць 155-мм артилерійських боєприпасів, які будуть доставлені в Україну, що є достатнім для забезпечення українських артилерійських підрозділів протягом щонайменше кількох тижнів інтенсивних бойових дій.

Проведення угоди через США дозволяє Південній Кореї дотримуватися букви свого публічного зобов'язання не надавати летальну військову підтримку Україні, одночасно допомагаючи Вашингтону, який є головним союзником Сеула у стримуванні Північної Кореї.

Озброєння, надане Південною Кореєю, дасть змогу США забезпечити українців, не заглиблюючись в американські запаси артилерійських боєприпасів, які, за визнанням американських офіційних осіб, швидко зменшуються.

У серпні запаси американських 155-мм артилерійських снарядів впали до рівня, який викликав занепокоєння Пентагону, оскільки Україна вела запеклі артилерійські дуелі з російськими військами, і американські чиновники кажуть, що зараз ситуація значно гірша.

Міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Суп зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном на початку цього місяця і в принципі погодився продовжити артилерійську угоду.

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Міністерство оборони в Сеулі повідомило в заяві, що південнокорейська компанія веде переговори з США про поповнення американських запасів 155-мм артилерійських снарядів. Позиція південнокорейського уряду щодо непостачання летальної зброї Україні залишається незмінною, йдеться у заяві.

"Переговори відбуваються за умови, що США будуть кінцевим користувачем", - йдеться у повідомленні.

Теми: Південна Корея
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