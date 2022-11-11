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Південна Корея продасть США 100 тисяч артилерійських боєприпасів для України - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 08:43

Південна Корея вперше продасть артилерійські снаряди, призначені для українських збройних сил, в рамках конфіденційної угоди про постачання зброї між Сеулом і Вашингтоном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Американські чиновники, знайомі з угодою, повідомили, що США придбають 100 000 одиниць 155-мм артилерійських боєприпасів, які будуть доставлені в Україну, що є достатнім для забезпечення українських артилерійських підрозділів протягом щонайменше кількох тижнів інтенсивних бойових дій.

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Проведення угоди через США дозволяє Південній Кореї дотримуватися букви свого публічного зобов'язання не надавати летальну військову підтримку Україні, одночасно допомагаючи Вашингтону, який є головним союзником Сеула у стримуванні Північної Кореї.

Озброєння, надане Південною Кореєю, дасть змогу США забезпечити українців, не заглиблюючись в американські запаси артилерійських боєприпасів, які, за визнанням американських офіційних осіб, швидко зменшуються.

У серпні запаси американських 155-мм артилерійських снарядів впали до рівня, який викликав занепокоєння Пентагону, оскільки Україна вела запеклі артилерійські дуелі з російськими військами, і американські чиновники кажуть, що зараз ситуація значно гірша.

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Міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Суп зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном на початку цього місяця і в принципі погодився продовжити артилерійську угоду.

Міністерство оборони в Сеулі повідомило в заяві, що південнокорейська компанія веде переговори з США про поповнення американських запасів 155-мм артилерійських снарядів. Позиція південнокорейського уряду щодо непостачання летальної зброї Україні залишається незмінною, йдеться у заяві.

"Переговори відбуваються за умови, що США будуть кінцевим користувачем", - йдеться у повідомленні.

Теми: Південна Корея
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