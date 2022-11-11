Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Швеція найближчим часом ухвалить рішення про постачання Україні сучаснішої зброї

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 19:42

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив, що шведський уряд "найближчим часом" ухвалить рішення про передачу Україні новітніх систем озброєнь.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TT, про це Йонсон заявив у п’ятницю після засідання Ради Європейського Союзу.

"Ми маємо намір повернутися якомога швидше з подальшою підтримкою України – як політичною, фінансовою, так і військовою, до якої входить передання більш сучасних систем озброєнь", – сказав він.

Реклама:

Глава шведського Міноборони відмовився уточнювати, про що саме йдеться, пославшись на оперативну таємницю й ризики, пов’язані з постачанням військової допомоги. Він, однак, уточнив, що до неї входитимуть зусилля з тренування українських військових.

Крім того, за словами Йонсона, Швеція виступає за продовження програми підготовки українських військових у Великій Британії та розглядає можливість долучитися до тренувальної місії ЄС.

"Ми вирішили, що направимо одного-двох штабних офіцерів до так званого центру військового планування й здійснення операцій (MPPC), який керуватиме цією операцією ЄС", – зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

Як нагадує TT, Швеція вже передала Україні озброєння у межах семи різних пакетів підтримки. До них входили бронебійні снаряди, засоби розмінування, протитанкова зброя, кулемети, артилерійські боєприпаси й тренування.

Раніше Йонсон обіцяв, що Швеція надасть Україні більш сучасне озброєння як ілюстрацію своєї нової оборонної політики. Також він запевнив, що Швеція буде більш активно підтримувати Київ у його війні проти Росії.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: