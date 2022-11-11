Швеція найближчим часом ухвалить рішення про постачання Україні сучаснішої зброї
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив, що шведський уряд "найближчим часом" ухвалить рішення про передачу Україні новітніх систем озброєнь.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TT, про це Йонсон заявив у п’ятницю після засідання Ради Європейського Союзу.
"Ми маємо намір повернутися якомога швидше з подальшою підтримкою України – як політичною, фінансовою, так і військовою, до якої входить передання більш сучасних систем озброєнь", – сказав він.
Глава шведського Міноборони відмовився уточнювати, про що саме йдеться, пославшись на оперативну таємницю й ризики, пов’язані з постачанням військової допомоги. Він, однак, уточнив, що до неї входитимуть зусилля з тренування українських військових.
Крім того, за словами Йонсона, Швеція виступає за продовження програми підготовки українських військових у Великій Британії та розглядає можливість долучитися до тренувальної місії ЄС.
"Ми вирішили, що направимо одного-двох штабних офіцерів до так званого центру військового планування й здійснення операцій (MPPC), який керуватиме цією операцією ЄС", – зазначив він.
Як нагадує TT, Швеція вже передала Україні озброєння у межах семи різних пакетів підтримки. До них входили бронебійні снаряди, засоби розмінування, протитанкова зброя, кулемети, артилерійські боєприпаси й тренування.
Раніше Йонсон обіцяв, що Швеція надасть Україні більш сучасне озброєння як ілюстрацію своєї нової оборонної політики. Також він запевнив, що Швеція буде більш активно підтримувати Київ у його війні проти Росії.