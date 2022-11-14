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Нова військова місія ЄС для України почне працювати за пару тижнів - Боррель

Понеділок, 14 листопада 2022, 09:48

Країни Європейського союзу у понеділок затвердять рішення про початок роботи тренувальної місії для військових Збройних сил України.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед засіданням Ради у закордонних справах, пише "Європейська правда".

"Сьогодні важливе рішення щодо початку навчальної місії для української армії. Як ви знаєте, ми в рекордні терміни вирішили започаткувати цю місію і вона почне працювати вже за пару тижнів", - сказав Боррель.

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За його словами, місія буде розміщуватися в Польщі і багато країн запропонували свою участь у місії, яка передбачає тренування приблизно 50 тисяч українських військових.

"Ми маємо продовжувати підтримку України як військову, так і економічну, посилюючи тиск на Росію. Ми обговоримо обсяг нашої військової допомоги, який більший, ніж повідомляють деякі ЗМІ", - додав Боррель.

Раніше повідомлялося, що Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі з метою забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віцеадмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування та проведення операцій (MPCC).

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Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106 700 000 євро.

Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

Раніше Франція оголосила, що візьме на навчання до 2000 українських військовослужбовців у рамках нової спільної навчальної місії Європейського Союзу.

Польща також буде однією з країн, на території яких проходитимуть навчання українські військові в рамках новоствореної тренувальної місії ЄС.

Теми: ЄвропаУкраїна
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