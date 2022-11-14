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Байден і Сі Цзіньпін разом проти застосування РФ ядерної зброї в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 15:51

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін на переговорах на Балі у понеділок погодилися, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні.

Про це повідомили в Білому домі за підсумками зустрічі, пише "Європейська правда".

Відзначається, що лідери двох країн обмінялися думками щодо ключових регіональних та глобальних викликів. 

"Президент Байден згадав жорстоку війну Росії проти України та безвідповідальні погрози Росії застосувати ядерну зброю. Президент Байден і очільник Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися, і що її не можна виграти, і наголосили на своїй незгоді із застосуванням або погрозою застосування ядерної зброї в Україні", - йдеться у заяві Білого дому.

Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на Балі на полях саміту G20.

Як відомо, президент Росії Владімір Путін не відвідає особисто саміт лідерів країн "Групи 20" на Балі. Замість нього російську делегацію очолює глава МЗС Сергєй Лавров.

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

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Теми: КитайБайден
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