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США можуть передати Україні дрони Gray Eagle, але в модифікованому варіанті – CNN

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 22:04
США можуть передати Україні дрони Gray Eagle, але в модифікованому варіанті – CNN
дрон Gray Eagle, фото Bloomberg via Getty Images

Американський оборонний сектор розглядає можливість модифікувати безпілотник Gray Eagle, щоб зняти потенційну небезпеку втрати секретних технологій і, таким чином, отримати змогу передати його Україні.

Як передає "Європейська правда", про це в понеділок повідомив телеканал CNN із посиланням на двох поінформованих співрозмовників.

Українська сторона тривалий час просить США передати багатоцільові безпілотники Gray Eagle MQ -1C, оснащені ракетами Hellire. Один дрон може нести чотири такі ракети й летіти на висоті понад 8 кілометрів протягом майже 30 годин.

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У Вашингтоні не раз відповідали відмовою, пояснюючи, що безпілотник містить високотехнологічне радіо- та розвідувальне обладнання, яке в разі потрапляння до Росії під час бойових дій може становити загрозу безпеці США.

Нині ж, стверджують джерела CNN, США міркують над способами вилучення найбільш секретних технологій, аби передача Gray Eagle не несла додаткових ризиків.

"Існують конкретні і дуже технічні налаштування і обмеження, які можуть бути проведені з ними (Gray Eagle), що може зробити це (передачу Україні) можливим у найближчій перспективі. Але ці речі потребують часу і є досить складними", – каже співрозмовник телеканалу.

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Дискусії про передачу Gray Eagle тривають, і ані українська, ані американська сторони не виключають жодних варіантів. "Ми даємо відсіч, ми не здаємося. Йдеться про виживання (України)", – говорить співрозмовник CNN у Києві.

Безпілотники не лише забезпечили б Україну додатковою вогневою міццю, а й надали б більші можливості для збору розвідувальної інформації, а також розширили б можливості наведення артилерії на наземні цілі й дрони, якими керує Росія.

Україна використовує кілька типів безпілотних літальних апаратів меншого радіусу дії проти російських військ. До них входять AeroVironment RQ-20 Puma AE та турецький Bayraktar-TB2.

Теми: СШАзброя
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