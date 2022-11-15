Польща підвищує боєготовність війська після вибухів через падіння ракети

Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху поблизу кордону з Україною, ймовірно спричиненого падінням російських ракет.

Як повідомляє "Європейська правда", про це журналістам заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

"З огляду на ситуацію, що склалася, були реалізовані процедури, які передбачені в такій ситуації, в тому числі, серед іншого, щойно ухвалене рішення про підвищення готовності певних бойових, військових частин на території Польщі та про підвищення бойової готовності підрозділів силових структур в нашій країні", - заявив Мюллер.

Реклама:

Він додав, що польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 Північноатлантичного договору. Нагадаємо, вона говорить, що сторони "проводитимуть спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із Сторін загрожує небезпека".

Мюллер також анонсував, що уряд Польщі оприлюднить повідомлення про інцидент, яке буде "чітким і строгим, зрозумілим по суті, щоб не було ніяких перекручувань".

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.