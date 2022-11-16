Нижня палата парламенту Чехії визнала російський режим терористичним

Палата депутатів парламенту Чехії схвалила резолюцію, яка називає чинну російську владу терористичним режимом.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Одне з положень резолюції "визначає чинний російський режим терористичним, згідно з резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи".

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У документі засуджують російські псевдореферендуми на окупованих територіях для легітимізації їхнього "приєднання" до РФ та систематичні ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі.

"За" проголосували 129 зі 156 депутатів - майже усі сили, окрім правих євроскептиків SPD та окремих депутатів від інших фракцій.

"Війну почав Владімір Путін і керовані ним особи. У них на руках - кров тисяч цивільних. Практики Кремля нагадують найтемніші часи сталінської доби", - заявила під час дебатів заступниця спікера Палати депутатів Ольга Ріхтерова.

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"Якщо хтось поводиться як терорист - то це терорист. Путін веде війну проти України і Росія у ній не цурається вбивств невинних людей", - заявив керівник фракції TOP 09 Ян Якоб.

Підтримала резолюцію і частина опозиційної фракції ANO, партії експрем’єра Бабіша. "Всі ми бачили звірства, які скоювала в Україні російська армія… Єдина мета цих дій - зламати дух українців. Ми в цілому погоджуємося з резолюцією, вона справедлива", - зазначив депутат Ярослав Бжош. Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО. ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Згодом таке рішення схвалили Сенат Польщі, естонський Рійгікогу. Cейм Латвії прийняв таке рішення ще у серпні.