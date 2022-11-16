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Чия б ракета не впала у Польщі, Росія несе за це повну відповідальність – Білий дім

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 20:13
getty images

Сполучені Штати повністю довіряють розслідуванню вибуху через падіння ракети на території Польщі, яке здійснює польський уряд, і покладають кінцеву відповідальність за нього на Росію незалежно від того, хто випустив ракету.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві речниці Ради національної безпеки Білого дому Адрієн Вотсон, поширеній у середу.

Вона підкреслила, що США поки не мають даних, які б суперечили попередній оцінці польської сторони про те, що вибух, найімовірніше, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

"Разом з тим, якими б не були остаточні висновки, очевидно, що стороною, яка несе повну відповідальність за цей трагічний інцидент, є Росія, яка обстріляла Україну ракетами, спеціально призначеними для ураження об'єктів цивільної інфраструктури. Україна мала – і має – повне право захищати себе",– наголосила речниця Ради нацбезпеки.

Вотсон зазначила, що США будуть надалі прозоро ділитися будь-якою новою інформацією, пов’язаною з вибухом у Польщі, та перебуватимуть на зв’язку з українською стороною.

"Ми знову висловлюємо нашу солідарність з народом України та співчуття у зв'язку з втратами, яких він зазнав внаслідок цих варварських авіаударів. Ми знаємо, що мільйони українців залишаються без світла, води та предметів першої необхідності. Наші думки і молитви знову з близькими двох трагічно загиблих польських громадян", – додала вона.

Як відомо, двоє людей внаслідок інциденту загинули у Польщі у день, коли Росія випустила сотню ракет на територію України.

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно була випущена українськими силами ППО.

МЗС Росії у середу ввечері опублікувало заяву, у якій відхрестилося від причетності російських військ до інциденту з вибухами у Польщі. 

ЄвроПравда зібрала основні факти з цього приводу у статті: Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.

Теми: ПольщаРосіяУкраїнаСША
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