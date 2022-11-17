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ЗСУ знищили ворожий штаб у Мелітополі і 2 пункти управління росіян – зведення

Ольга Глущенко Четвер, 17 листопада 2022, 07:14
фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони відбили ворожі атаки біля семи населених пунктів Донецької та Луганської областей і завдали ударів по важливих об’єктах противника, знищивши штаб і пункти управління.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти неподалік лінії зіткнення.

Російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з боку Білорусі по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

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  • на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Площанка;
  • на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка;
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;
  • на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Времівки;
  • на Запорізькому напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоандріївка та Щербаки;
  • на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон.

Також від вогню російської ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь і Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Російські загарбники продовжують зазнавати втрат. За уточненою інформацією, 15 листопада, у місті Мелітополь ЗСУ знищили штаб одного з ворожих підрозділів.

У результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 "Град" і зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

У Каховському районі противник посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

Крім того, за наявною інформацією, у місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення. За поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області указами президента Російської Федерації присвоєно так звані "почесні звання" містам Горлівка та Маріуполь.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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