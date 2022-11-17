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Трампісти в Палаті представників США внесли законопроєкт про аудит допомоги Україні

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 23:40
Трампісти в Палаті представників США внесли законопроєкт про аудит допомоги Україні

Група членів Палати представників Конгресу США від трампістського крила Республіканської партії внесли законопроєкт про запровадження аудиту допомоги Україні в її протистоянні з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Авторами законопроєкту є такі трампісти, як Марджорі Тейлор Грін (що обіцяла не дати Україні "ані пенні" під час передвиборчої кампанії на проміжних виборах до Конгресу) та Пол Госар, відомий порівнянням українців із "гарматним м’ясом" та пропозицією провести переговори Зеленського й Путіна в себе вдома.

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"Дні необмеженої фінансової допомоги Україні добігають кінця", – заявив на пресконференції співавтор законопроєкту, член комітету Палати представників з питань збройних сил Метт Гейц.

Документ передбачає, що Конгрес повинен отримати протягом двох тижнів після його ухвалення всі документи щодо військової, цивільної та фінансової допомоги, наданої Україні за часів президентства Джо Байдена.

Також республіканці висунули ідею запровадити посаду генерального інспектора з питань України за аналогією з тією, яка існувала для Афганістану, коли США фінансували їхні збройні сили та економіку. Та незрозуміло, чи присутня вона в законопроєкті, текст якого наразі не оприлюднений.

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Перед оголошенням про законопроєкт Марджорі Тейлор Грін опублікувала у Twitter відео з українськими пораненими військовими в Конгресі, яких, як вона написала, "використовують як пішаків, щоб тиснути на Конгрес, аби він віддав тяжко зароблені американцями долари з податків Зеленському".

Хоча Республіканська партія, схоже, матиме більшість у Палаті представників Конгресу США, для ухвалення законопроєкту потрібне також буде рішення верхньої палати – Сенату, де більшість займе Демократична партія. Крім того, навряд чи більшість республіканців буде достатньою для подолання потенційного вето президента США (якщо законопроєкт усе ж буде ухвалено).

Трампістське крило Республіканської партії США не раз спекулювало на темі того, що Вашингтон виділяє забагато коштів Україні без належного звітування. Такі ж ідеї висловлювали й більш помірковані республіканці, використовуючи це як привід не підтримувати законопроєкти про фінансову допомогу Україні.

Напередодні 14 впливових консервативних груп США звернулися до лідерів обох партій у Палаті представників із закликом не схвалювати рішень про допомогу Україні, поки до присяги в січні не буде приведений новий склад Конгресу.

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Теми: СШАУкраїна
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