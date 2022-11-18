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В Україну йдуть снігопади – на Київщині може намести до 15 см

Ірина БалачукП'ятниця, 18 листопада 2022, 14:51
Фото pixabay.com

19 листопада у Київській області очікується погіршення погодних умов – снігопад і ожеледиця, висота снігового покриву може сягнути до 15 см, сніжитиме також на півночі та заході країни.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook, Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно УГМЦ: "Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині.

19 листопада ускладнення погоди: вночі значний сніг, вдень – помірний мокрий сніг та налипання мокрого снігу; протягом доби очікується приріст снігового покриву 10-15 см, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: В Укргідрометцентрі зазначили, що погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

В КОВА закликають водіїв буди уважними та дотримуватися безпечної дистанції.

19 листопада в Україні очікується похолодання – вночі до -4°…-2°, вдень – до -1°, на півночі та заході – невеликий сніг, у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях – сніг з дощем. У центрі, на сході та півдні країни без опадів. В Одеській області вдень до +4°, у Криму до +12°. 

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Скриншот з сайту УГМЦ

20 листопада буде ще холодніше: вночі до -7°…-5°, вдень до -2°…0°, хмарно, на півночі та заході країни – сніг, на решті території без опадів.

Теми: погодаУкраїнаКиївська область
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