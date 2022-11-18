Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україну йдуть снігопади – на Київщині може намести до 15 см

Ірина БалачукП'ятниця, 18 листопада 2022, 13:51
В Україну йдуть снігопади – на Київщині може намести до 15 см
Фото pixabay.com

19 листопада у Київській області очікується погіршення погодних умов – снігопад і ожеледиця, висота снігового покриву може сягнути до 15 см, сніжитиме також на півночі та заході країни.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook, Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно УГМЦ: "Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині.

Реклама:

19 листопада ускладнення погоди: вночі значний сніг, вдень – помірний мокрий сніг та налипання мокрого снігу; протягом доби очікується приріст снігового покриву 10-15 см, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: В Укргідрометцентрі зазначили, що погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

В КОВА закликають водіїв буди уважними та дотримуватися безпечної дистанції.

ВІДЕО ДНЯ

19 листопада в Україні очікується похолодання – вночі до -4°…-2°, вдень – до -1°, на півночі та заході – невеликий сніг, у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях – сніг з дощем. У центрі, на сході та півдні країни без опадів. В Одеській області вдень до +4°, у Криму до +12°. 

 
Скриншот з сайту УГМЦ

20 листопада буде ще холодніше: вночі до -7°…-5°, вдень до -2°…0°, хмарно, на півночі та заході країни – сніг, на решті території без опадів.

Теми: погодаУкраїнаКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
погода
У Львові через зливу зупинялися тролейбуси й трамвай
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
Спека в Україні продовжує бити рекорди, але попереду полегшення
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: