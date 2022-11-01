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На Полтавщину летять безпілотники, досягли Кременчука

Олена РощінаВівторок, 1 листопада 2022, 23:05

У бік Полтавської області пізно ввечері 1 листопада рухаються ворожі безпілотники.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, мер Кременчука Віталій Малецький

Пряма мова: "Із напрямку Дніпропетровської області на Полтавщину рухаються БПЛА. Залишаємося в укриттях!".

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Деталі: О 22:34 в Полтавській області було оголошено повітряну тривогу, а о 22:39 і в сусідній Сумській області. 

Мер Кременчука Віталій Малецький пізніше повідомив, що над містом помічено ворожі об'єкти.

Пряма мова Малецького: "Були зафіксовані ворожі об’єкти над Кременчуком! Залишайтесь в укриттях! Працює ППО!"

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Цьому передувало: У ніч на 1 листопада Полтавщину атакували 10 дронів-камікадзе "Шахед", із них 6 БПЛА було збито, але 4 влучили в об'єкти цивільної інфраструктури. Завдяки пожежникам ДСНС вдалося врятувати чимало майна, казав Лунін. 

Теми: Полтавська областьвійнабезпілотники
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