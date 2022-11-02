Розмінування України: США запустили програму вартістю $47,6 млн

Державний департамент США виділив $47,6 млн американській компанії Tetra Tech, Inc. для надання допомоги Україні в розмінуванні території.

Джерело: Держдеп США у Twitter

.@StateDeptSpox: The Department has awarded $47.6 million to Tetra Tech, Inc. to provide urgent humanitarian demining assistance to Ukraine in the face of Russia’s brutal war of aggression. This project forms part of $91.5 million in demining assistance announced in August. pic.twitter.com/rK0WaO3S78 Реклама: November 1, 2022

Дослівно: "Державний департамент США виділив $47,6 млн компанії Tetra Tech, Inc. для надання невідкладної гуманітарної допомоги з розмінування Україні в умовах жорстокої агресивної війни з боку Росії".

Деталі: Повідомляється, що ця програма є частиною оголошеної у серпні допомоги у розмінуванні на суму $91,5 млн.

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Що було раніше: На початку серпня Держдеп США схвалив виділення коштів на підтримку розмінування українських територій.

Кошти підуть на фінансування 100 груп саперів, які працюватимуть "у районах, де є найбільша кількість забруднення" протягом наступного року, а також забезпечення їх необхідним обладнанням.