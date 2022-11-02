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Розмінування України: США запустили програму вартістю $47,6 млн

Станіслав ПогоріловСереда, 2 листопада 2022, 02:00
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Державний департамент США виділив $47,6 млн американській компанії Tetra Tech, Inc. для надання допомоги Україні в розмінуванні території.

Джерело: Держдеп США у Twitter

Дослівно: "Державний департамент США виділив $47,6 млн компанії Tetra Tech, Inc. для надання невідкладної гуманітарної допомоги з розмінування Україні в умовах жорстокої агресивної війни з боку Росії".

Деталі: Повідомляється, що ця програма є частиною оголошеної у серпні допомоги у розмінуванні на суму $91,5 млн.

Що було раніше: На початку серпня Держдеп США схвалив виділення коштів на підтримку розмінування українських територій.

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Кошти підуть на фінансування 100 груп саперів, які працюватимуть "у районах, де є найбільша кількість забруднення" протягом наступного року, а також забезпечення їх необхідним обладнанням.

Теми: війнаУкраїнаСШАРосія
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