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США виділили Україні $55 млн на інфраструктуру теплопостачання

Станіслав ПогоріловСереда, 2 листопада 2022, 05:26
США виділили Україні $55 млн на інфраструктуру теплопостачання
РЕЧНИК ДЕРЖДЕПУ НЕД ПРАЙС. ФОТО: GETTY IMAGES

США виділили нашій країні $55 мільйонів із фондів USAID на ремонт та підтримання роботи інфраструктури теплопостачання в Україні.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на речника Держдепартаменту США Неда Прайса

Пряма мова Прайса: "Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про новий пакет у розмірі $55 мільйонів доларів США, щоб допомогти Україні відремонтувати та підтримати роботу інфраструктури теплопостачання в 19 регіонах України, що охоплює до семи мільйонів українців".

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Крім того, за його словами, допомога USAID передбачає відправку понад 1600 генераторів, систем очищення води та іншого обладнання, необхідного для обігріву.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати "залишаються відданими перемозі суверенної, незалежної України" та працюють над поставкою систем ППО, щоб українські сили могли надалі відбивати ракетні атаки РФ.

Теми: СШАУкраїнавійнатеплокомуненерго
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