Притула оголосив мегазбір на 50 бронетранспортерів
Фонд Сергія Притули оголосив новий збір коштів для ЗСУ – на цей раз збирають 200 мільйонів гривень на закупівлю 50 бронетранспортерів Spartan.
Джерело: Притула у Facebook
Пряма мова Притули: "Ви хотіли великий збір? Мегазбір? А давайте для нашої рідненької армії купимо дуже багато боронованої техніки. Давайте будемо брати її десятками, пачками і зробимо з того всього великий броньований кулак. Великий збір на 50 "Спартанів" оголошую відкритим. Рахунки в описі до відео. Погнали!"
Деталі: Притула зазначив, що на партію з 50 британських бронетранспортерів Spartan потрібно 200 млн гривень.
Збір триватиме з 2 по 8 листопада.
За словами Притули, всі 50 БТР є в наявності, тож ця партія зможе дуже швидко прибути в Україну.
Він наголосив, що ця техніка необхідна ЗСУ, оскільки в холодну пору року, коли йтимуть дощі і сніг, ця техніка зможе пройти там, де не зможе пройти колісна техніка.
Реквізити для перерахунку коштів:
ПриватБанк: https://cutt.ly/mNArQQB
МоноБанк: https://send.monobank.ua/jar/4oHMTF2ER2
Paypal
serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
Перекази по Україні
БО Благодійний фонд Сергія Притули
ЄДРПОУ 43720363
Призначення платежу: "Безповоротня благодійна допомога"
UA123052990000026004046716119
SWIFT перекази з-за кордону
SWIFT in US dollars (USD)
BENEFICIARY
Serhiy Prytula Charitable Foundation
IBAN
UA903052990000026001026709343
SWIFT in euros (EUR)
BENEFICIARY
Serhiy Prytula Charitable Foundation
IBAN
UA873052990000026009016707067
Криптовалюта
Bitcoin гаманець
bc1q8wx68f0v54s5whafyfcrc5hv6ad544v7csp03r
ETH
0xfc0b52E020223c98a546F814cdA6d7872D74b386
USDT (TRC20)
TXWij58sQniqy2jtF8QE5xSX2zLQ5YMhUa