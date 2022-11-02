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Притула оголосив мегазбір на 50 бронетранспортерів

Ірина БалачукСереда, 2 листопада 2022, 10:17
Сергій Притула. Скриншот з відео

Фонд Сергія Притули оголосив новий збір коштів для ЗСУ – на цей раз збирають 200 мільйонів гривень на закупівлю 50 бронетранспортерів Spartan.

Джерело: Притула у Facebook

Пряма мова Притули: "Ви хотіли великий збір? Мегазбір? А давайте для нашої рідненької армії купимо дуже багато боронованої техніки. Давайте будемо брати її десятками, пачками і зробимо з того всього великий броньований кулак. Великий збір на 50 "Спартанів" оголошую відкритим. Рахунки в описі до відео. Погнали!"

Деталі: Притула зазначив, що на партію з 50 британських бронетранспортерів Spartan потрібно  200 млн гривень.

Збір триватиме з 2 по 8 листопада.

За словами Притули, всі 50 БТР є в наявності, тож ця партія зможе дуже швидко прибути в Україну.

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Він наголосив, що ця техніка необхідна ЗСУ, оскільки в холодну пору року, коли йтимуть дощі і сніг, ця техніка зможе пройти там, де не зможе пройти колісна техніка.

Реквізити для перерахунку коштів:

ПриватБанк: https://cutt.ly/mNArQQB

МоноБанк: https://send.monobank.ua/jar/4oHMTF2ER2

Paypal

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Теми: Сергій Притула благодійністьЗбройні сили
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