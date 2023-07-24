"Карту Буданова" з розділеною Росією продали на аукціоні за 14 млн гривень

Волонтер Сергій Притула повідомив, що карту з кабінету очільника ГУР Кирила Буданова із розділеною на окремі суб'єкти Російською Федерацією, продали на аукціоні за 14 млн гривень.

Джерело: Притула у Facebook

Пряма мова: "Продано! "Карта Буданова" з розділеною Росією пішла з молотка за 14 млн гривень".

Деталі: Притула повідомив, що отримані від продажу карти кошти долучені до збору "Виявляємо – знищуємо" та будуть витрачені на закупівлю 5 комплексів БпЛА EOS для шурмових спецпідрозділів ГУР.

Нагадаємо: Раніше Сергій Притула повідомляв, що 23 липня відбудеться аукціон з продажу знаменитої "карти Буданова".