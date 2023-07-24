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"Карту Буданова" з розділеною Росією продали на аукціоні за 14 млн гривень

"Українська правда"Понеділок, 24 липня 2023, 00:53
Карту Буданова з розділеною Росією продали на аукціоні за 14 млн гривень
"Карта Буданова". Скріншот з відео

Волонтер Сергій Притула повідомив, що карту з кабінету очільника ГУР Кирила Буданова із розділеною на окремі суб'єкти Російською Федерацією, продали на аукціоні за 14 млн гривень.

Джерело: Притула у Facebook

Пряма мова: "Продано! "Карта Буданова" з розділеною Росією пішла з молотка за 14 млн гривень".

Деталі: Притула повідомив, що отримані від продажу карти кошти долучені до збору "Виявляємо – знищуємо" та будуть витрачені на закупівлю 5 комплексів БпЛА EOS для шурмових спецпідрозділів ГУР.

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Нагадаємо: Раніше Сергій Притула повідомляв, що 23 липня відбудеться аукціон з продажу  знаменитої "карти Буданова".

Теми: БудановРосіяСергій Притула
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