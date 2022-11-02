На пам’ятник Катерині ІІ в Одесі надягли ковпак ката
Середа, 2 листопада 2022, 09:30
На пам'ятник Катерині II в Одесі надягли червоний ковпак ката, а на руку повісили зашморг.
Джерело: керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк у Facebook
Пряма мова: "Дуже промовиста інсталяція сьогодні (2 листопада - ред.) з ранку з'явилась на маркері путінського кривавого "міру" на Катерининській площі в Одесі.
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Це зашморг для окупантів чи колаборантів з міської ради, і кожен день свіжих?"
Деталі: За словами Гуцалюка, фото з Одеси йому надіслали небайдужі містяни.
Пам'ятник Катерині II в Одесі часто обливали фарбою та розписували різними гаслами. Зокрема, 10,12 і 13 вересня.
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Передісторія:
- Раніше були зареєстровані дві петиції щодо пам’ятника Катерині ІІ. В одній пропонувалося просто його знесення. Автор іншої петиції запропонував поставити на його місці скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.
- Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II.
- 28 вересня в Одеській міській раді не змогли ухвалити рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника.