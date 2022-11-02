Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На пам’ятник Катерині ІІ в Одесі надягли ковпак ката

Альона Мазуренко Середа, 2 листопада 2022, 10:30
фото: "Суспільне Одеса"

На пам'ятник Катерині II в Одесі надягли червоний ковпак ката, а на руку повісили зашморг. 

Джерело: керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк у Facebook

Пряма мова: "Дуже промовиста інсталяція сьогодні (2 листопада - ред.) з ранку з'явилась на маркері путінського кривавого "міру" на Катерининській площі в Одесі.

Це зашморг для окупантів чи колаборантів з міської ради, і кожен день свіжих?"

Деталі: За словами Гуцалюка, фото з Одеси йому надіслали небайдужі містяни.

Пам'ятник Катерині II в Одесі часто обливали фарбою та розписували різними гаслами. Зокрема, 10,12 і 13 вересня. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше були зареєстровані дві петиції щодо пам’ятника Катерині ІІ. В одній пропонувалося просто його знесення. Автор іншої петиції запропонував поставити на його місці скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона.
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.
  • Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II.
  • 28 вересня в Одеській міській раді не змогли ухвалити рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника.

Теми: Одесакультуравійнаокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни зруйнували "Шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу

інфографікаВ Україні вже загинуло більше 1 400 російських офіцерів – ОSINT

фотоПольща забрала у посольства РФ базу відпочинку під Варшавою

В Одесі створять пункти обігріву і не виключають, що їжу доведеться готувати на вогні

Тімоті Снайдер став амбасадором UNITED24: збирає на "Ловця Шахедів"

Очільник Мінрегіону Чернишов подав у відставку

Усі новини...
Одеса
Ексміліціонер готував вибухи на Одеській залізниці - СБУ
ДБР продовжує ревізію Одеської митниці: при обшуках знайшли гелікоптер
"Забуті" вантажі елітних авто й алкоголю: ДБР викрило контрабандну схему на Одеській митниці
Останні новини
03:34
ЗСУ знищили на півдні 4 склади з боєприпасами та 6 цистерн з паливом – ОК "Південь"
03:04
США продадуть Фінляндії реактивні системи залпового вогню на суму $535 млн
02:25
"Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів, програвши "Лейпцигу", але не позбувся європейської весни
01:57
У Британії виставили на аукціон рідкісні фото з Єлизаветою ІІ під час військової служби
01:44
КНДР знову запустила балістичну ракету невстановленого типу – ЗМІ
01:35
США можуть посилити санкції проти КНДР через військову допомогу Росії
01:02
Радбез ООН відкинув брехливу резолюцію росіян про "біолабораторії" в Україні
00:26
Окупанти обстріляли Харків: три прильоти по Київському району
00:09
"Укренерго" обмежила енергопостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
23:59
У Північній Македонії заборонили використання "пов’язаних із фашизмом" назв
Усі новини...