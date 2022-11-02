На пам’ятник Катерині ІІ в Одесі надягли ковпак ката

На пам'ятник Катерині II в Одесі надягли червоний ковпак ката, а на руку повісили зашморг.

Джерело: керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк у Facebook

Пряма мова: "Дуже промовиста інсталяція сьогодні (2 листопада - ред.) з ранку з'явилась на маркері путінського кривавого "міру" на Катерининській площі в Одесі.

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Це зашморг для окупантів чи колаборантів з міської ради, і кожен день свіжих?"

Деталі: За словами Гуцалюка, фото з Одеси йому надіслали небайдужі містяни.

Пам'ятник Катерині II в Одесі часто обливали фарбою та розписували різними гаслами. Зокрема, 10,12 і 13 вересня.

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