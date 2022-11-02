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Мобілізовані Чувашії вийшли на протест, бо Путін їм не заплатив – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 2 листопада 2022, 11:16
Мобілізовані Чувашії вийшли на протест, бо Путін їм не заплатив – ЗМІ
Протест мобілізованих в Ульяновській області, Скрін з відео

В Ульяновській області Росії понад 100 мобілізованих із Чувашії вийшли на акцію протесту, оскільки не отримали обіцяних президентом Володимиром Путіним виплат – мітингувальників вже "заспокоїли" Рогвардія і бійці ОМОНу.

Джерело: російське видання Медуза з посиланням на звернення мобілізованих, опубліковане проектом Gulagu.net і анонімними Telegram-каналами Чувашії, Telegram-канал Baza

Деталі: Mобілізовані скаржаться, що не отримали ні одноразових виплат в розмірі 300 тисяч, ні грошове забезпечення у 195 тисяч рублів, яке обіцяв президент Росії. Під час протесту вони вигукували "Один за всіх – всі за одного".

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Пряма мова: "Ми, ризикуючи власним життям, йдемо на вірну смерть задля вашої безпеки та мирного життя! Наша держава відмовляється виплатити нам грошові кошти в розмірі 195 тисяч рублів, які нам обіцяв президент Володимир Путін! Заради чого тоді нам іти воювати за цю державу, залишивши свої сім'ї без підтримки?! Ми відмовляємося від участі в "спеціальній військовій операції" і будемо домагатися справедливості, поки нам не виплатять грошові кошти, обіцяні нашим урядом на чолі з президентом РФ!".

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Більше деталей: Telegram-канал, на який посилається "Медуза", стверджує, що мобілізованих уже "заспокоїли", оскільки в навчальний центр направили бійців ОМОНу і Росгвардії.

Що цьому передувало: 

  • Як повідомляють російські ЗМІ, 19 жовтня Володимир Путін підписав указ, згідно з яким грошова винагорода мобілізованого після зарахування в частину має становити не менше 195 тисяч рублів. Путін стверджував, що виплати мають відбуватися і під час так званого "навчання" мобілізованих військовослужбовців. Указ набув чинності з 1 листопада.
  • 28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що нібито часткова мобілізація завершилася і в Україну відправили вже 82 тисячі мобілізованих.

Теми: Росіямітингимобілізація
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