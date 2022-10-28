Шойгу оголосив про завершення мобілізації: каже, в Україні вже 82 тисячі призваних

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: За словами Шойгу було мобілізовано 300 тисяч людей, середній вік призваних начебто 35 років. 218 тисяч мобілізованих, за словами міністра, проходять бойове злагодження на полігонах.

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41 тисяча із 82, які відправили в Україну, вже, за словами Шойгу, беруть участь у бойових діях.

Зауважимо, що указ про припинення мобілізації Путіним не підписано.

Пряма мова Шойгу: "Відправку громадян, які призвані по мобілізації, завершили сьогодні (28 жовтня - ред.). оповіщення громадян завершено. Встановлене вами завдання в 300 тисяч людей виконано. Ніяких додаткових завдан не планується".

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