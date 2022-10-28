Шойгу оголосив про завершення мобілізації: каже, в Україні вже 82 тисячі призваних
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Деталі: За словами Шойгу було мобілізовано 300 тисяч людей, середній вік призваних начебто 35 років. 218 тисяч мобілізованих, за словами міністра, проходять бойове злагодження на полігонах.
41 тисяча із 82, які відправили в Україну, вже, за словами Шойгу, беруть участь у бойових діях.
Зауважимо, що указ про припинення мобілізації Путіним не підписано.
Пряма мова Шойгу: "Відправку громадян, які призвані по мобілізації, завершили сьогодні (28 жовтня - ред.). оповіщення громадян завершено. Встановлене вами завдання в 300 тисяч людей виконано. Ніяких додаткових завдан не планується".
Передісторія:
- 14 жовтня Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться до кінця жовтня: з 21 вересня вже мобілізували нібито 222 тисячі росіян.