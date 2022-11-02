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Росія заявила, що повертається до "зернової угоди", бо отримала "гарантії" від України

Ірина БалачукСереда, 2 листопада 2022, 16:23
Росія заявила, що повертається до зернової угоди, бо отримала гарантії від України
Фото pixabay.com

Міністерство оборони і президент РФ Володимир Путін заявили, що Росія відновлює реалізацію "зернової угоди", призупиненої після вибухів у Севастополі.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg News

Деталі: В Міноборони РФ заявили, що Росія отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у Анкарі, що зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня 2 листопада "як це було раніше". 

За його словами, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував до свого турецького колеги, щоб повідомити про початок операцій.

Нова інформація: Пізніше ситуацію прокоментував президент Росії Володимир Путін. Він сказав, що відповідні "гарантії" російському міноборони передала Туреччина, а не Україна безпосередньо. І він особисто дав вказівки міністерству оборони відновити участь в угоді.

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Водночас Путін наголосив, що "Росія залишає за собою право вийти з цих угод у тому разі, якщо ці гарантії з боку України будуть порушені".

Президент РФ додав, що навіть якщо Росія вийде із зернової угоди, вона готова буде поставити "найбіднішим країнам" збіжжя замість України.

Варто зазначити, що військові кораблі Росії – це легітимна ціль для українських військ, і навіть якщо атаку на Чорноморський флот РФ здійснили ЗСУ, з боку України жодних порушень не було. А Росія просто, як і завжди, займається підміною понять.

Передісторія:

Теми: РосіязерноУкраїна
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