Росія заявила, що повертається до "зернової угоди", бо отримала "гарантії" від України
Міністерство оборони і президент РФ Володимир Путін заявили, що Росія відновлює реалізацію "зернової угоди", призупиненої після вибухів у Севастополі.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg News
Деталі: В Міноборони РФ заявили, що Росія отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у Анкарі, що зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня 2 листопада "як це було раніше".
За його словами, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував до свого турецького колеги, щоб повідомити про початок операцій.
Нова інформація: Пізніше ситуацію прокоментував президент Росії Володимир Путін. Він сказав, що відповідні "гарантії" російському міноборони передала Туреччина, а не Україна безпосередньо. І він особисто дав вказівки міністерству оборони відновити участь в угоді.
Водночас Путін наголосив, що "Росія залишає за собою право вийти з цих угод у тому разі, якщо ці гарантії з боку України будуть порушені".
Президент РФ додав, що навіть якщо Росія вийде із зернової угоди, вона готова буде поставити "найбіднішим країнам" збіжжя замість України.
Варто зазначити, що військові кораблі Росії – це легітимна ціль для українських військ, і навіть якщо атаку на Чорноморський флот РФ здійснили ЗСУ, з боку України жодних порушень не було. А Росія просто, як і завжди, займається підміною понять.
Передісторія:
- Після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі.
- В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.
- Путін вже наступного дня почав натякати, що РФ готова повернутися до угоди.