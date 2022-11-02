Росія заявила, що повертається до "зернової угоди", бо отримала "гарантії" від України

Міністерство оборони і президент РФ Володимир Путін заявили, що Росія відновлює реалізацію "зернової угоди", призупиненої після вибухів у Севастополі.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg News

Деталі: В Міноборони РФ заявили, що Росія отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у Анкарі, що зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня 2 листопада "як це було раніше".

За його словами, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував до свого турецького колеги, щоб повідомити про початок операцій.

Нова інформація: Пізніше ситуацію прокоментував президент Росії Володимир Путін. Він сказав, що відповідні "гарантії" російському міноборони передала Туреччина, а не Україна безпосередньо. І він особисто дав вказівки міністерству оборони відновити участь в угоді.

Водночас Путін наголосив, що "Росія залишає за собою право вийти з цих угод у тому разі, якщо ці гарантії з боку України будуть порушені".

ВІДЕО ДНЯ

Президент РФ додав, що навіть якщо Росія вийде із зернової угоди, вона готова буде поставити "найбіднішим країнам" збіжжя замість України.

Варто зазначити, що військові кораблі Росії – це легітимна ціль для українських військ, і навіть якщо атаку на Чорноморський флот РФ здійснили ЗСУ, з боку України жодних порушень не було. А Росія просто, як і завжди, займається підміною понять.

Передісторія: