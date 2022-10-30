Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Севастополь: Безпілотники пошкодили флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров" — розслідування

"Українська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 07:10
Севастополь: Безпілотники пошкодили флагман ЧФ РФ Адмірал Макаров — розслідування
ФОТО: @JohnB_Schneider

Щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".

Джерело: група волонтерів GeoConfirmed

Деталі: Розслідувачі проаналізували фото і відео, зокрема кадри з безпілотних надводних апаратів (USV, Unmanned Surface Vehicle), які блукали в гавані та морі біля Севастополя.

Реклама:

Розслідувачі опублікували відео атаки на фрегат класу "Адмірал Григорович", якому в  Чорноморському флоті відповідає лише "Адмірал Макаров". Зйомка перервалася, оскільки, імовірно, безпілотник вдарився об судно і вибухнув.

ВІДЕО ДНЯ

На іншому відео можна побачити атаку на тральщик класу "Натя" "Іван Голубець". За повідомленням  Міноборони РФ він отримав "незначні" пошкодження.  

На одному з відео видно, як ще один безпілотник блукає між пришвартованими кораблями в гавані, ймовірно, шукаючи мішень для обстрілу. Зйомка обривається, коли безпілотник зіткнувся з судном і ймовірно вибухнув. На основі відеозапису можна зробити висновок, що він знаходився біля щонайменше 4 кораблів і для атаки зробив майже розворот.

На думку GeoConfirmed, виходячи з усіх відеоматеріалів, було задіяно від 6 до 8 безпілотників. Три використовувалися на кораблях.

У GeoConfirmed зазначили, що безпілотники використовувала Україна.

Дослівно: "Виходячи з усіх наявних відеоматеріалів, можна з великою ймовірністю стверджувати, що

  • Безпілотники прорвали оборону Севастопольської бухти;
  • Було задіяно > 6 USV;
  • Щонайменше 3 кораблі були уражені з USV".

Передісторія:

  • 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи - нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників".
  • Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець".
  • Міноборони Росії звинуватило військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито "терактів" на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".  Воно заявило, що підготовка "нападу" на Севастополь здійснювалася під керівництвом членів ВМС Британії, які нібито перебувають в українському Очакові.
  • Сили оборони півдня припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.
  • Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що Росія на невизначений термін призупиняє свою участь в зерновій угоді.

Теми: війнаРосіяЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
У Кремлі заявили, що Путін і Байден могли б поговорити про гарантії безпеки Росії
Росія вигадала собі ще 11 "недружніх" країн
"Гарна була доба": ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів
На смітнику в Бєлгороді знайшли цинкові труни: у таких забирають мертвих окупантів
Останні новини
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
Усі новини...
Реклама: