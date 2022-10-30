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Севастополь: Безпілотники пошкодили флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров" — розслідування

"Українська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 08:10
ФОТО: @JohnB_Schneider

Щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".

Джерело: група волонтерів GeoConfirmed

Деталі: Розслідувачі проаналізували фото і відео, зокрема кадри з безпілотних надводних апаратів (USV, Unmanned Surface Vehicle), які блукали в гавані та морі біля Севастополя.

Розслідувачі опублікували відео атаки на фрегат класу "Адмірал Григорович", якому в  Чорноморському флоті відповідає лише "Адмірал Макаров". Зйомка перервалася, оскільки, імовірно, безпілотник вдарився об судно і вибухнув.

На іншому відео можна побачити атаку на тральщик класу "Натя" "Іван Голубець". За повідомленням  Міноборони РФ він отримав "незначні" пошкодження.  

На одному з відео видно, як ще один безпілотник блукає між пришвартованими кораблями в гавані, ймовірно, шукаючи мішень для обстрілу. Зйомка обривається, коли безпілотник зіткнувся з судном і ймовірно вибухнув. На основі відеозапису можна зробити висновок, що він знаходився біля щонайменше 4 кораблів і для атаки зробив майже розворот.

На думку GeoConfirmed, виходячи з усіх відеоматеріалів, було задіяно від 6 до 8 безпілотників. Три використовувалися на кораблях.

У GeoConfirmed зазначили, що безпілотники використовувала Україна.

Дослівно: "Виходячи з усіх наявних відеоматеріалів, можна з великою ймовірністю стверджувати, що

  • Безпілотники прорвали оборону Севастопольської бухти;
  • Було задіяно > 6 USV;
  • Щонайменше 3 кораблі були уражені з USV".

Передісторія:

  • 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи - нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників".
  • Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець".
  • Міноборони Росії звинуватило військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито "терактів" на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".  Воно заявило, що підготовка "нападу" на Севастополь здійснювалася під керівництвом членів ВМС Британії, які нібито перебувають в українському Очакові.
  • Сили оборони півдня припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.
  • Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що Росія на невизначений термін призупиняє свою участь в зерновій угоді.

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Теми: війнаРосіяЧорне море
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