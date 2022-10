Севастополь: Безпілотники пошкодили флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров" — розслідування

Щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".

Джерело: група волонтерів GeoConfirmed

Деталі: Розслідувачі проаналізували фото і відео, зокрема кадри з безпілотних надводних апаратів (USV, Unmanned Surface Vehicle), які блукали в гавані та морі біля Севастополя.

Розслідувачі опублікували відео атаки на фрегат класу "Адмірал Григорович", якому в Чорноморському флоті відповідає лише "Адмірал Макаров". Зйомка перервалася, оскільки, імовірно, безпілотник вдарився об судно і вибухнув.

На іншому відео можна побачити атаку на тральщик класу "Натя" "Іван Голубець". За повідомленням Міноборони РФ він отримав "незначні" пошкодження.

На одному з відео видно, як ще один безпілотник блукає між пришвартованими кораблями в гавані, ймовірно, шукаючи мішень для обстрілу. Зйомка обривається, коли безпілотник зіткнувся з судном і ймовірно вибухнув. На основі відеозапису можна зробити висновок, що він знаходився біля щонайменше 4 кораблів і для атаки зробив майже розворот.

На думку GeoConfirmed, виходячи з усіх відеоматеріалів, було задіяно від 6 до 8 безпілотників. Три використовувалися на кораблях.

У GeoConfirmed зазначили, що безпілотники використовувала Україна.

Дослівно: "Виходячи з усіх наявних відеоматеріалів, можна з великою ймовірністю стверджувати, що

Безпілотники прорвали оборону Севастопольської бухти;

Було задіяно > 6 USV;

Щонайменше 3 кораблі були уражені з USV".

