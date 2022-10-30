Севастополь: Безпілотники пошкодили флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров" — розслідування
Щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".
Джерело: група волонтерів GeoConfirmed
Деталі: Розслідувачі проаналізували фото і відео, зокрема кадри з безпілотних надводних апаратів (USV, Unmanned Surface Vehicle), які блукали в гавані та морі біля Севастополя.
Розслідувачі опублікували відео атаки на фрегат класу "Адмірал Григорович", якому в Чорноморському флоті відповідає лише "Адмірал Макаров". Зйомка перервалася, оскільки, імовірно, безпілотник вдарився об судно і вибухнув.
In this video you see the attack on an Admiral Grigorovich-class frigate. According to @CovertShores (9 May 22) only the Admiral Makarov matches this class for the Black Sea fleet.— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022
The footage stops when the USV seems to impact on the vessel, it likely exploded.
Video 08
19/ pic.twitter.com/vIlHCl4aOF
Some proof about the 2 🇷🇺ships being targeted by 🇺🇦. With high confidence we see a Grogorovich class frigate as the first target. According to @CovertShores (9 May 22) only the Admiral Makarov matches this class for the Black Sea fleet.
1/2 pic.twitter.com/aaIaAIa8PK— JB Schneider (@JohnB_Schneider) October 29, 2022ВІДЕО ДНЯ
На іншому відео можна побачити атаку на тральщик класу "Натя" "Іван Голубець". За повідомленням Міноборони РФ він отримав "незначні" пошкодження.
In this video you can see the attack on a Natya class minesweeper, Soviet designation Project 266M Akvamarin.— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022
According to Russian MOD the Ivan Golubets received "minor" damage.
The footage stops when the USV seems to impact on the vessel, the USV likely exploded.
Video 09
23/ pic.twitter.com/SC5ThNPP9I
На одному з відео видно, як ще один безпілотник блукає між пришвартованими кораблями в гавані, ймовірно, шукаючи мішень для обстрілу. Зйомка обривається, коли безпілотник зіткнувся з судном і ймовірно вибухнув. На основі відеозапису можна зробити висновок, що він знаходився біля щонайменше 4 кораблів і для атаки зробив майже розворот.
In this video you can see another USV roaming between the docked ships inside the harbor, probably looking for a target of opportunity.— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022
The footage stops when the USV seems to impact on a vessel, the USV likely exploded.
Video 10
25/ pic.twitter.com/luIcwLcNCj
На думку GeoConfirmed, виходячи з усіх відеоматеріалів, було задіяно від 6 до 8 безпілотників. Три використовувалися на кораблях.
У GeoConfirmed зазначили, що безпілотники використовувала Україна.
Дослівно: "Виходячи з усіх наявних відеоматеріалів, можна з великою ймовірністю стверджувати, що
- Безпілотники прорвали оборону Севастопольської бухти;
- Було задіяно > 6 USV;
- Щонайменше 3 кораблі були уражені з USV".
Передісторія:
- 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи - нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників".
- Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець".
- Міноборони Росії звинуватило військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито "терактів" на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Воно заявило, що підготовка "нападу" на Севастополь здійснювалася під керівництвом членів ВМС Британії, які нібито перебувають в українському Очакові.
- Сили оборони півдня припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.
- Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що Росія на невизначений термін призупиняє свою участь в зерновій угоді.