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Оголосили підозру доньці ексміністра оборони України: працювала на оборонку РФ

Валентина РоманенкоСереда, 2 листопада 2022, 13:52
Оголосили підозру доньці ексміністра оборони України: працювала на оборонку РФ
Альона Лєбєдєва. фото з сайту womanmagazine

Правоохоронці повідомили про підозру доньці ексміністра оборони України Павла Лєбєдєва – власниці підприємств, які постачали обладнання для оборонпрому.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ, поліція

Деталі: Альоні Лєбєдєвій інкриміновано організацію фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

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За даними слідства, 39-річна киянка – донька ексміністра, який наразі перебуває у розшуку за державну зраду, є кінцевим бенефіціарним власником ряду підприємств, що здійснюють діяльність на території України.

Одне них через підконтрольні підприємства, зареєстровані на території держави-агресора займалося постачанням та збутом обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження підозрюваної.

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Що передувало: В червні 2022 року в межах цього ж провадження за клопотанням прокуратури суд заарештував та передав в управління АРМА 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини Лєбєдєва.

Також накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об‘єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб‘єктів господарювання.

Теми: прокуратураСБУполіціяКиїв
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