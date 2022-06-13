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В Україні арештували майна ексміністра Лєбедєва на 650 мільйонів

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 червня 2022, 10:27
В Україні арештували майна ексміністра Лєбедєва на 650 мільйонів

Прокуратура заарештувала та передала АРМА 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України Павла Лєбедєва.

Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органів

Деталі: Повідомляється, що в ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини експосадовця, якого оголошено у розшук за державну зраду (за даними УП – Лебедєва).

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Наразі арештоване майно передано в управління АРМА.

За даними слідства, на території України працює низка підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина Лебедєва.

Ці підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території РФ, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

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Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників.

Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об’єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання.

Поліцією прокуратурою та СБУ розслідується кримінальноме провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та привласнення.

Що передувало: Про бізнес родини Лебедєва зокрема йшлося в розслідуванні "Схем" від 2019 року.

Зокрема - про Свеський насосний завод на Сумщині – українське підприємство, яке регулярно постачало спеціальне обладнання на порохові заводи Російської Федерації.

Теми: прокуратура
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