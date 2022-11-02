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Путін доручив забезпечити конкуренцію виробників техніки та екіпіровки для окупантів

Ірина БалачукСереда, 2 листопада 2022, 15:11
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін заявив, що потрібно забезпечити конкуренцію виробників техніки та екіпіровки для Збройних сил РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Президент країни-агресора також заявив, що щодо кожного елементу екіпіровки російських окупантів має враховуватися думка тих, хто її використовує.

Путін зазначив, що йдеться і про спорядження, і про аптечки.

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Теми: ПутінРосіявійна
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