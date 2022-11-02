Путін доручив забезпечити конкуренцію виробників техніки та екіпіровки для окупантів
Середа, 2 листопада 2022, 15:11
Президент Росії Володимир Путін заявив, що потрібно забезпечити конкуренцію виробників техніки та екіпіровки для Збройних сил РФ.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Деталі: Президент країни-агресора також заявив, що щодо кожного елементу екіпіровки російських окупантів має враховуватися думка тих, хто її використовує.
Путін зазначив, що йдеться і про спорядження, і про аптечки.
Передісторія:
- Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що російська влада не спроможна забезпечувати нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, тому почала використовувати спорядження, зроблене в Ірані.