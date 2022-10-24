Мобілізованих росіян будуть одягати в іранські бронежилети і шоломи – ГУР
Російська влада не спроможна забезпечувати нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, тому почала використовувати спорядження, зроблене в Ірані.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони
Дослівно ГУР: "Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, РФ починає використовувати спорядження іранського виробництва. Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва "Milad"".
Деталі: За даними розвідки, наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоти/Валуйки Білгородської області).
ГУР зазначає, що також влада Ірану планує відправити до Росії нову групу радників для допомоги російським воякам у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – "Arash-2" та іранських ракет класу "земля-земля". Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом.
Крім того, з Ірану в Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції – вони навчатимуть і допомагатимуть окупантам застосовувати БпЛА типу "Shahed-136" та "Mohajer-6".
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Передісторія:
- Раніше NYT повідомляв, що Іран відправив інструкторів до окупованого Криму, щоб допомогти росіянам подолати проблеми з парком безпілотників, які вони придбали в Тегерана.
- Перед тим українське підпілля помітило, що на території тимчасово окупованої Херсонської області перебуває до 20 інструкторів з Ірану.
- Американський Інститут дослідження війни (ISW) вважає, що "Шахеди" не вплинуть на хід війни – росіяни використовують їх для терору.
- Центр національного спротиву повідомив, що іранських інструкторів привезли до Білорусі – там вони навчають російських військових та координують запуски БПЛА по об’єктах інфраструктури в Україні.
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