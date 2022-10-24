Мобілізованих росіян будуть одягати в іранські бронежилети і шоломи – ГУР

Російська влада не спроможна забезпечувати нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, тому почала використовувати спорядження, зроблене в Ірані.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно ГУР: "Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, РФ починає використовувати спорядження іранського виробництва. Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва "Milad"".

Деталі: За даними розвідки, наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоти/Валуйки Білгородської області).



ГУР зазначає, що також влада Ірану планує відправити до Росії нову групу радників для допомоги російським воякам у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – "Arash-2" та іранських ракет класу "земля-земля". Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом.



Крім того, з Ірану в Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції – вони навчатимуть і допомагатимуть окупантам застосовувати БпЛА типу "Shahed-136" та "Mohajer-6".

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