МОУ про ситуацію на фронтах: ЗСУ закріплюються і готуються звільняти території

Наразі на фронті триває підготовка до звільнення українських територій та закріплення Сил оборони у вже деокупованих населених пунктах.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону

Деталі: За її словами інтенсивність та динаміка бойових дій на ділянках фронту різна. Епіцентром цього тижня є Бахмут, Соледар і взагалі Донецький напрямок.

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Ворог намагається вийти на кордони Донецької області, там тривають запеклі бої. Сили оборони тримають активну оборону і не здають жодного сантиметра української землі.

Пряма мова: "Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на тих територіях, які вже звільнили. Там тривають стабілізаційні заходи. Це дуже серйозні заходи всіх Сил оборони і безпеки".

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