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У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи – ЗМІ

Альона Мазуренко Середа, 2 листопада 2022, 16:44
АНТОНІВСЬКИЙ МІСТ, ФОТО РАДІО СВОБОДА

У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. 

Джерело: Суспільне.Херсон, російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Кореспонденти повідомляють, що у Херсоні чутно вибухи.

Водночас, російські пропагандисти заявили начебто українські війська випустили по Херсону 18 ракет: "Шість ракет HIMARS упали в районі Антонівського мосту".

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Теми: Херсонокупаціяобстріл
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