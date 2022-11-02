У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи – ЗМІ
Середа, 2 листопада 2022, 15:44
У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.
Джерело: Суспільне.Херсон, російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Деталі: Кореспонденти повідомляють, що у Херсоні чутно вибухи.
Реклама:
Водночас, російські пропагандисти заявили начебто українські війська випустили по Херсону 18 ракет: "Шість ракет HIMARS упали в районі Антонівського мосту".
Нагадаємо:
- Зранку 25 серпня Збройні сили України вкотре завдали удару по Антонівському мосту на Херсонщині.
ВІДЕО ДНЯ