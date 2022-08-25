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ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 14:21
Антонівський міст, фото Радіо Свобода

Зранку 25 серпня Збройні сили України вкотре завдали удару по Антонівському мосту на Херсонщині.

Джерело: "Громадське" з посиланням на коментар начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, ТАСС

Деталі: За її словами, ЗСУ здійснили обстріл з артилерії, окупанти не можуть ані використовувати міст, ані ремонтувати його. Через постійний вогневий контроль ремонтні бригади також евакуювали з моста. 

"Громадське" повідомляє, що у командуванні не прокоментували вибухи на мосту, які, як пишуть місцеві Telegram-канали, чули близько 11:00. 

Російські ЗМІ заявляють, що ЗСУ намагались обстріляти міст із HIMARS: "спрацювала ППО, проте є декілька влучань".

Передісторія: 

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Теми: Херсонська областьдорогивійна
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