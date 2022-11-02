Після розслідування УП силовики взялися за голову Дніпропетровської ОВА Резніченка

Прокурори САП зареєстрували провадження після розслідування УП та "Схем" про близьку подругу керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

Джерело: пресслужба САП у відповідь на запит "Української правди"

Дослівно: "Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістських розслідуваннях "Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни" та "Велика відбудова. Керівник Дніпропетровщини платить бюджетні мільярди своїй супутниці – розслідування", до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

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ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки - ред.),

(зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки - ред.), ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі - ред.) КК України".

Деталі: Досудове розслідування доручили детективам НАБУ.

Крім того, у відомстві повідомили, що наразі Резніченко не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, де процесуальне керівництво здійснює САП.

Станом на 17.10 сам Резніченко на розслідування публічно ніяк не відреагував.

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Також розслідування щодо Резніченка та його подруги опублікував проект "Схеми".

Нагадаємо:

2 листопада "Українська правда" опублікувала розслідування щодо виділення компанії близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка 1,5 млрд гривень на дороги в області.

Знати більше: Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни