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Після розслідування УП силовики взялися за голову Дніпропетровської ОВА Резніченка

Альона Мазуренко Середа, 2 листопада 2022, 16:12
Після розслідування УП силовики взялися за голову Дніпропетровської ОВА Резніченка
фото: FB Резніченка

Прокурори САП зареєстрували провадження після розслідування УП та "Схем" про близьку подругу керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

Джерело: пресслужба САП у відповідь на запит "Української правди" 

Дослівно: "Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістських розслідуваннях "Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни" та "Велика відбудова. Керівник Дніпропетровщини платить бюджетні мільярди своїй супутниці – розслідування", до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: 

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  • ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки - ред.),
  • ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі - ред.) КК України".

Деталі: Досудове розслідування доручили детективам НАБУ.

Крім того, у відомстві повідомили, що наразі Резніченко не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, де процесуальне керівництво здійснює САП.

Станом на 17.10 сам Резніченко на розслідування публічно ніяк не відреагував.

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Також розслідування щодо Резніченка та його подруги опублікував проект "Схеми".

Нагадаємо: 

  • 2 листопада "Українська правда" опублікувала розслідування щодо виділення компанії близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка 1,5 млрд гривень на дороги в області.

Знати більше: Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни

Теми: Дніпропетровська областьАнтикорупційна прокуратураНАБУ
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