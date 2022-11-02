Окупанти заборонили проїзд через Дніпро жителям Херсонщини

Окупаційна адміністрація Херсонської області тимчасово заборонила рух цивільних транспортних засобів через Дніпро.

Джерело: Telegram

Деталі: Окупанти пов'язали заборону із завершенням евакуації з правого берега Дніпра, а також із "посиленням військової небезпеки та підвищенням загроз мирному населенню".

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Тимчасова заборона поширюється на річкові таксі, баржі та інші водні судна. Понтонна переправа також припиняє свою роботу.

Заборона не поширюється на транспортні засоби комунальних служб і компаній, що здійснюють вантажоперевезення продовольства і медикаментів.

У розпорядженні йдеться про те, що рух цивільних транспортних засобів із правого на лівий берег Дніпра здійснюватиметься тільки через річпорт у Херсоні. Виїхати на лівий берег Дніпра можна звідти на водному транспорті, а також переправитися особистим автомобілем за допомогою баржі.

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Окупанти пообіцяли, що тимчасове припинення транспортного сполучення не позначиться на забезпеченні правобережжя Херсонської області продовольством і товарами першої необхідності.

Що передувало: 2 листопада в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Російські пропагандисти заявили, що начебто українські війська випустили по Херсону 18 ракет – шість ракет HIMARS упали в районі Антонівського мосту.