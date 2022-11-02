Окупанти заборонили проїзд через Дніпро жителям Херсонщини

Окупаційна адміністрація Херсонської області тимчасово заборонила рух цивільних транспортних засобів через Дніпро.

Джерело: Telegram

Деталі: Окупанти пов'язали заборону із завершенням евакуації з правого берега Дніпра, а також із "посиленням військової небезпеки та підвищенням загроз мирному населенню".

Тимчасова заборона поширюється на річкові таксі, баржі та інші водні судна. Понтонна переправа також припиняє свою роботу.

Заборона не поширюється на транспортні засоби комунальних служб і компаній, що здійснюють вантажоперевезення продовольства і медикаментів.

У розпорядженні йдеться про те, що рух цивільних транспортних засобів із правого на лівий берег Дніпра здійснюватиметься тільки через річпорт у Херсоні. Виїхати на лівий берег Дніпра можна звідти на водному транспорті, а також переправитися особистим автомобілем за допомогою баржі.

Окупанти пообіцяли, що тимчасове припинення транспортного сполучення не позначиться на забезпеченні правобережжя Херсонської області продовольством і товарами першої необхідності.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 2 листопада в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Російські пропагандисти заявили, що начебто українські війська випустили по Херсону 18 ракет – шість ракет HIMARS упали в районі Антонівського мосту.