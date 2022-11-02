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Військовий літак США намалював пеніс у небі біля російської авіабази

"Європейська правда"Середа, 2 листопада 2022, 19:23

Екіпаж американського військового літака здійснив специфічний маршрут поблизу російської військової бази в Сирії, який за формою нагадує пеніс.

Про це пише La Repubblica, повідомляє "Європейська правда".

Літак-заправник KC-135 Stratotanker у вівторок залишався протягом майже двох годин на схід від Кіпру, перебуваючи перед сирійською базою Тартус, оплотом Москви в Середземномор'ї.

 

Невідомо, чи вилетів літак із Криту для дозаправлення винищувачів, чи в пілотів було одне завдання - допекти російським військовим у Тартусі.

Промальований у небі малюнок залишився на екранах російських радарів, які невпинно охороняють цей район і яким призначалося повідомлення американських пілотів.

У районі між Сирією і Кіпром останніми місяцями відбувалися дуже близькі польоти американських літаків-розвідників з російськими літаками, що злітали з території Сирії: принаймні в одному випадку

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Теми: СШАавіаРосіякурйоз
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