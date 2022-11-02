Росіяни зруйнували "Шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу

Іранський дрон-камікадзе Shahed 136, які Росія масово запускає по Україні, влучив в енергетичний об'єкт на території Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Джерело: керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова: "Кривий Ріг. Влучення дроном "Шахед". Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо".

Оновлення: О 23:09 Вілкул уточнив, що дрон-камікадзе влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури.

"Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються", – написа голова ВЦА Кривого Рогу.

Служби почали відновлювальні роботи, адже о 22:57 був відбій тривоги по Дніпропетровській області.

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Що передувало: У середу ввечері росіяни також атакували "Шахедами" Запоріжжя. Усі дрони збила українська система ППО.