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Росіяни зруйнували "Шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу

Євген Кізілов, Олена РощінаСереда, 2 листопада 2022, 21:34
Росіяни зруйнували Шахедом об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу
Олександр Вілкул, фото ОП

Іранський дрон-камікадзе Shahed 136, які Росія масово запускає по Україні, влучив в енергетичний об'єкт на території Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Джерело: керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова: "Кривий Ріг. Влучення дроном "Шахед". Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо".

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Оновлення: О 23:09 Вілкул уточнив, що дрон-камікадзе влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. 

"Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються", – написа голова ВЦА Кривого Рогу. 

Служби почали відновлювальні роботи, адже о 22:57 був відбій тривоги по Дніпропетровській області. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У середу ввечері росіяни також атакували "Шахедами" Запоріжжя. Усі дрони збила українська система ППО.

Теми: Кривий РігДніпропетровська областьШахеденергетика
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