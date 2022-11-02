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Зеленський розкрив деталі Ставки головнокомандувача: Всюди зміцнюємо позиції

Євген КізіловСереда, 2 листопада 2022, 23:13
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський розповів, про що йшлося на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 2 листопада. Головна увага приділялася важкій ситуації на Донеччині.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Порядок денний Ставки доволі очевидний – це ситуація на передовій, зокрема на Донеччині, де тривають найжорстокіші бої".

Деталі: За словами президента, тут зараз особливо важко – десятки російських атак щодня. Але українські війська стоять міцно і "не здають жодного сантиметра".

Пряма мова: "Це справжній героїзм і я дякую всім, хто захищає нашу Донеччину!"

Більше деталей: Він відзначив стійкість при відбитті атак ворога 10-у окрему гірсько-штурмову бригаду та 79-у окрему десантно-штурмову бригаду.

Зеленський додав, що на Ставці розглянули ситуацію і на інших напрямках.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Всюди зміцнюємо позиції і працюємо на ключову мету – повне звільнення всієї української землі".

Що передувало: У середу вдень стало відомо, що Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Теми: ЗеленськийвійнаДонецька область
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