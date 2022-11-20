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Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale для захисту неба – міністр

"Європейська правда"Неділя, 20 листопада 2022, 11:39
Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale для захисту неба – міністр
фото David Monniaux, wikipedia

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню розкрив деталі щодо військової допомоги, переданої Україні, зазначивши, що серед останніх наданих систем - ЗРК Crotale.

Як повідомляє BFMTV, про це сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Le Journal du Dimanche, пише "Європейська правда".

Розповідаючи про вже надану Францією допомогу, Лекорню сказав, що серед останніх переданих Україні систем – дві батареї ЗРК Crotale, а також дві ракетні системи залпового вогню.  

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Хоча французьку допомогу найбільше асоціюють з самохідними артилерійськими установками Caesar, яких передали вже 18, перелік озброєння набагато ширший: це також ракети Milan та Mistral, близько 60 бронетранспортерів VAB, протитанкові міни HDP-2A2, засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози, найновіші прилади нічного бачення.

Крім того, за словами Лекорню, Київ просив про радіолокаційні станції і цей запит ще розглядають. 

На додачу, Франція поруч з іншими західними партнерами долучиться до центру обслуговування військової техніки для України у Словаччині, роботу якого координуватиме спільна франко-німецька асоціація оборонпрому KNDS. Серед іншого, там мають обслуговувати й ремонтувати гаубиці PzH 2000, САУ Caesar, зенітні танки Gepard, бронетранспортери Dingo.

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Схвалений у парламенті фонд підтримки на 200 млн євро також дозволить Україні замовляти необхідне у французького оборонпрому та забезпечувати обслуговування поставлених систем. За словами Лекорню, може йтися у тому числі про закупівлю БМП Bastion чи обладнання для понтонних переправ.  

Міністр розповів, що у Франції вже пройшли навчання 400 українських військових – тих, які будуть працювати з переданими системами, і ця діяльність продовжиться у рамках місії ЄС. "Наша початкова мета – навчити 2000 осіб із загалом 15 000, як запропонували на рівні ЄС. 400 українських військових вже пройшли навчання, зокрема на системах, які ми надаємо", – зазначив Лекорню. 

За його словами, загальний обсяг французької військової допомоги Україні досягнув 550 млн євро і зараз вона за обсягами допомоги - у п’ятірці найбільших надавачів допомоги.

За оцінками Kiel Institute, які публікували у жовтні, Франція була ще на 8-му місці - поступаючись США, Британії, Польщі, Німеччині, Канаді, та Норвегії.

Теми: Франціязброя
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