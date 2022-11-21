Ердоган: Росія не виконала свої зобов'язання у Сирії

Президен Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні домовленостей у Сирії.

Про це Ердоган заявив у понеділок журналістам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Турецький президент нагадав про домовленості 2019 року, укладені в Сочі, згідно з якими російська сторона взяла на себе відповідальність щодо зачистки окремих районів Сирії від, за словами Ердогана, терористів.

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"На жаль, незважаючи на неодноразові нагадування турецької сторони, ці зобов'язання не виконані. Чи не виконують, не можуть виконати. У відповідь ми заявляємо, що у разі невиконання домовленостей самі зробимо необхідні кроки проти терористів", - сказав Ердоган.

"Саме із цим пов'язані удари, завдані напередодні по 12 об'єктах терористів у сирійському Кобані. Це частина операцій, які буде продовжено", - додав турецький президент.

У відповідь на теракт у Стамбулі в ніч проти неділі Туреччина здійснила операцію "Меч-кіготь" на півночі Сирії та Іраку, в межах якої, як вона стверджує, військова авіація знищила 89 цілей, пов’язаних із терористичними організаціями.

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Удари були спрямовані на бази Робітничої партії Курдистану (РПК) і афілійованого з ним сирійського курдського ополчення "Загони народної самооборони" (YPG) – обидві організації Анкара вважає терористичними.