ЗСУ вже знищили близько 85 тисяч окупантів

Росія у війні з Україною вже втратила близько 85 тисяч військових, 2 895 танків, 1 882 артилерійських системи та 395 РЗСВ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 85 000 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 895 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 827 (+5) од,

артилерійських систем – 1 882 (+12) од,

РСЗВ – 395 (+2) од,

засобів ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 (+0) од,

крилатих ракет ‒ 480 (+0) од,

кораблів/катериів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 393 (+15) од,

спеціальної техніки ‒ 161 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.