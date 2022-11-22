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ЗСУ вже знищили близько 85 тисяч окупантів

Ірина БалачукВівторок, 22 листопада 2022, 09:17
ЗСУ знищують ворога. Фото з Facebook Генштабу

Росія у війні з Україною вже втратила близько 85 тисяч військових, 2 895 танків, 1 882 артилерійських системи та 395 РЗСВ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 85 000 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 895 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 827 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1 882 (+12) од,
  • РСЗВ – 395 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 (+0) од,
  • крилатих ракет ‒ 480 (+0) од,
  • кораблів/катериів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 393 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 161 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

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Теми: Росіявійна
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