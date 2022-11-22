ЗСУ вже знищили близько 85 тисяч окупантів
Вівторок, 22 листопада 2022, 08:17
Росія у війні з Україною вже втратила близько 85 тисяч військових, 2 895 танків, 1 882 артилерійських системи та 395 РЗСВ.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.11 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 85 000 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 895 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 827 (+5) од,
- артилерійських систем – 1 882 (+12) од,
- РСЗВ – 395 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 (+0) од,
- крилатих ракет ‒ 480 (+0) од,
- кораблів/катериів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 393 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 161 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.