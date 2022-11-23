SpaceX запустила на орбіту ракету з європейським супутником зв'язку
Середа, 23 листопада 2022, 06:58
Компанія SpaceX запустила на орбіту ракету Falcon 9 з європейським супутником зв'язку Eutelsat 10B.
Джерело: SpaceX
Деталі: Запуск відбувся на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.
Космічний апарат стане заміною супутнику Eutelsat 10A, термін роботи якого спливає наприкінці 2023 року.
Watch Falcon 9 launch the Eutelsat 10B mission to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/yHupeNfwtP— SpaceX (@SpaceX) November 23, 2022