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SpaceX запустила на орбіту ракету з європейським супутником зв'язку

Ольга Глущенко Середа, 23 листопада 2022, 06:58
скриншот відео

Компанія SpaceX запустила на орбіту ракету Falcon 9 з європейським супутником зв'язку Eutelsat 10B.

Джерело: SpaceX

Деталі: Запуск відбувся на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Космічний апарат стане заміною супутнику Eutelsat 10A, термін роботи якого спливає наприкінці 2023 року.

Теми: космос
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