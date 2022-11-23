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SpaceX запустила на орбіту ракету з європейським супутником зв'язку

Ольга Глущенко Середа, 23 листопада 2022, 05:58
SpaceX запустила на орбіту ракету з європейським супутником зв'язку
скриншот відео

Компанія SpaceX запустила на орбіту ракету Falcon 9 з європейським супутником зв'язку Eutelsat 10B.

Джерело: SpaceX

Деталі: Запуск відбувся на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

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Космічний апарат стане заміною супутнику Eutelsat 10A, термін роботи якого спливає наприкінці 2023 року.

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Теми: космос
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