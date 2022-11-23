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Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 13:22
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Європарламент під час голосування у середу підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися.

У документі Європарламент визнав, що Росія здійснює "невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру" в Україні, в результаті чого загинули тисячі людей. На окупованих територіях агресори проводять "страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства", додається в резолюції. Було також згадано про масові вбивства в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, а також напади на маріупольський театр та залізничний вокзал Краматорська.

Автори проєкту також підрахували, що Росія порушує принципи Статуту ООН, спричинила гуманітарну кризу в Маріуполі та зруйнувала 95% міста, перекриває доступ українців до газу, електроенергії, води та інтернету, а також до основних товарів і послуг.

"Європарламент наголошує, що цілеспрямовані напади та звірства, здійснювані Російською Федерацією проти цивільного населення України, руйнування цивільної інфраструктури та інші серйозні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права становлять акти терору проти українського населення та є воєнними злочинами; висловлює своє беззастережне обурення і засуджує ці напади і звірства та інші акти, які Росія вчиняє для досягнення своїх деструктивних політичних цілей в Україні та на території інших країн; у світлі вищезазначеного визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму", – йдеться у тексті резолюції.

У зв’язку з цим Європарламент закликав ЄС та його держави-члени розробити правову базу для визначення держав як спонсорів тероризму та держав, які використовують засоби тероризму, що спричинить низку суттєвих обмежувальних заходів проти цих країн та матиме глибокі обмежувальні наслідки для відносин ЄС з цими країнами.

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Також Європарламент закликає Раду ЄС згодом розглянути питання про внесення Російської Федерації до такого списку держав-спонсорів тероризму ЄС, а партнерів ЄС – вжити аналогічних заходів.

Крім того, євродепутати закликали ЄС та його держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної міжнародної ізоляції РФ, в тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН, та утриматися від проведення будь-яких офіційних заходів на території Російської Федерації.

"Європарламент закликає до подальшого скорочення дипломатичних відносин з Росією та зведення контактів з її офіційними представниками на всіх рівнях до абсолютного необхідного мінімуму; закликає держави-члени ЄС закрити та заборонити російські державні установи, такі як Російські центри науки та культури, а також організації та асоціації російської діаспори, які діють під егідою та керівництвом російських дипломатичних представництв та просувають російську державну пропаганду по всьому світу", – йдеться у резолюції.

Також, з огляду на ескалацію російських ударів по цивільній інфраструктурі України Європарламент закликав ЄС прискорити роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти РФ.

Після схвалення президентка Європарламенту має направити резолюцію Високому представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки, Раді ЄС, Єврокомісії, урядам і парламентам держав-членів, генеральному секретарю ООН, Раді Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародному комітету Червоного Хреста, Міжнародному кримінальному суду, президенту, уряду і парламенту Російської Федерації, президенту, уряду і парламенту України.

Як відомо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Низка парламентів європейських країн, серед яких Сенат Польщі та Палата депутатів Чехіїухвалили рішення про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.

Теми: ЄвропарламентРосіятероризм
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