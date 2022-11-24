Росіяни готують залізобетон у Криму й обороняються на кількох напрямках – Генштаб ЗСУ

Розпочалася 274 доба російського широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, за минулу добу українські захисники відбили низку атак російських військ, тим часом окупанти у Криму активно виготовляють залізобетонні конструкції.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 четверга 24 листопада

Дослівно: "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області".

Деталі: На Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни наступають, але на Куп’янському та Лиманському, а також Новопавлівському та Запорізькому напрямках – обороняються, а на Криворізькому та Херсонському напрямках – покращують фортифікаційне обладнання позицій.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Гай і Хрінівка Чернігівської області та Басівка, Середина Буда і Ясна Поляна на Сумщині.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник утримує підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії по позиціях Сил оборони, а також районах населених пунктів Бологівка, Ветеринарне, Глибоке, Дворічне, Ізбицьке, Красне, Кудіївка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Цинічно обстрілює з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, райони населених пунктів Берестове, Вільшана, Вишневе, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області; Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка та Площанка Луганської області та Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Берхівка, Верхньокам’янське, Виїмка, Водяне, Григорівка, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське, Роздолівка та Яковлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Пречистівка і Шахтарське Донецької області та Гуляйполе, Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Полтавка, Степногірськ, Темирівка і Червоне на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Антонівка, Берислав, Велетенські, Білозерка, Дніпровське, Дудчани, Качкарівка, Новоолександрівка, Понятівка, Станіслав, Токарівка, Широка Балка Херсонської області та міста Херсон, веде позиційну оборону.

Ворог удосконалює логістичне забезпечення передових підрозділів та покращує фортифікаційне обладнання позицій на зазначених напрямках.

На тимчасово окупованій території АР Крим активно ведуться роботи з виготовлення залізобетонних конструкцій. Готову продукцію вивозять в напрямку міста Армянськ.

Дослівно: "Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу та озброєння та військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога".