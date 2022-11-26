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Кремль очікує, що безповоротні втрати серед мобілізованих сягнуть 100 тис. осіб – росЗМІ

"Українська правда"Субота, 26 листопада 2022, 07:58
РОСІЙСЬКІ МОБІЛІЗОВАНІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Росія планує взимку стабілізувати фронт в Україні, а навесні відновити активні бойові дії, у зв'язку з чим в Кремлі очікують, що безповоротні втрати мобілізованих складуть близько 100 тис. осіб.

Джерело: російське видання "Важные истории" з посиланням на два джерела, одне з яких наближене до ФСБ, а друге – до Генштабу ЗС РФ

Деталі: За даними "Важных историй", керівництво РФ розуміє, що активізація бойових дій навесні передбачає великі втрати.

"До весни наступного року втрати вбитими і пораненими можуть становити близько 100 тис. Але це нікого не лякає: їх замінять строковиками", – наводить видання слова джерела, яке близьке до ФСБ.

Наближене до російського Генштабу джерело також поділилося з виданням прогнозом Кремля, згідно з яким втрати в Україні становитимуть близько 100 тис., переважно мобілізованих.

Джерело розповіло, що до весни наступного року міністерство оборони РФ планує підготувати 120 тис. строковиків, яких зможуть відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих. Власне, саме тому, за його словами, Путін не скасовує указ про часткову мобілізацію.

Теми: Росіямобілізаціявійна
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