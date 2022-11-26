Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія: Українські біженці залишаться після закінчення війни

"Європейська правда"Субота, 26 листопада 2022, 08:50

Країнам, що приймають українських біженців, таким як Німеччина та Польща, доведеться пристосовуватися до того факту, що українці залишаться в країні на довгі роки після закінчення війни. 

Таку думку висловила віцепрезидентка Єврокомісії Дубравка Шуїця RND, пише "Європейська правда".

"Ключова проблема полягає в тому, що ці сім'ї думають, що повернуться додому наступного дня після війни. Але вони ще не повернуться додому. Їхні школи зруйновані, їхні будинки зруйновані, їхні робочі місця втрачені. Мушу сказати це відверто, я сама пережила війну в Хорватії в колишній Югославії", - зазначила Шуїця.

Шуїця у Єврокомісії відповідає, серед іншого, за права дітей на європейському рівні. Вона закликала жителів Європи не припиняти підтримки українців, які потребують допомоги. 

"Ми не повинні проявляти ознаки втоми, це не вихід. Ми повинні зробити все можливе – на рівні Європейського Союзу, а також на рівні держав-членів, таких як Німеччина, – щоб допомогти українським дітям, які втекли, почуватися як вдома", - зазначила вона.

Як повідомлялося, для українців, які рятуються від війни в ЄС, створили платформу пошуку роботи.

Теми: біженціЄСвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Найближчими тижнями зросте загальний темп операцій на фронті в Україні – ISW

Українці проявили винахідливість при ударах по Зміїному і крейсеру "Москва" – NYT

відеоДень ЧС-22: Франція достроково вийшла у плей-оф, Аргентина виграла перший матч

Угорщина визначила нового посла в Україні: випускник "МГИМО", фахівець із нацменшин

20% із київських "пунктів незламності" виявилися закритими – Арахамія

У 15 регіонах ще обмежено електропостачання і кількість відключень може зрости

Усі новини...
біженці
Чехія зможе прийняти взимку не більше "десятків тисяч" українських біженців
Для українців, які рятуються від війни в ЄС, створили платформу пошуку роботи
Журналісти знайшли розшукуваного екс-голову НБУ Шевченка у Відні
Останні новини
05:18
FТ: Світові бренди відмовляються від реклами у Twitter через Маска
04:24
Російські чиновники намагаються послабити вплив "кухара Путіна" – аналітики
03:28
Найближчими тижнями зросте загальний темп операцій на фронті в Україні – ISW
02:20
У Запоріжжі пролунали звуки вибухів – ЗМІ
01:40
Лідер Північної Кореї заявив про бажання створити "найбільшу ядерну силу у світі"
01:20
NYT: В Україні за день використовують стільки артилерії, як в Афганістані за місяць
00:39
Арахамія попередив українців про ймовірність нових обстрілів і блекаутів
00:36
Українці проявили винахідливість при ударах по Зміїному і крейсеру "Москва" – NYT
23:57
Міністри юстиції G7 зберуться, щоб обговорити воєнні злочини РФ
23:45
Росіяни обстріляли прикордонне село на Сумщині
Усі новини...