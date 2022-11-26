Прем’єр Польщі прибув до Києва
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Києва в суботу вранці.
Про це повідомила канцелярія глави польського уряду, пише "Європейська правда".
Першим пунктом на порядку денному візиту стало покладання квітів до Пам’ятника жертвам Голодомору.
🇺🇦 Premier @MorawieckiM w #Kijów złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu.— Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 26, 2022
Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 i był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr
Потім очільник польського уряду зустрінеться з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом України Володимиром Зеленським.
Під час візиту Моравецького супроводжують, зокрема, Марцін Пшидач, заступник голови польської дипломатії, та Міхал Дворчик, міністр канцелярії прем’єр-міністра.
За даними ЗМІ, очікується, що в суботу з візитом до Києва прибуде президентка Угорщини.