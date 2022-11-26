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Прем’єр Польщі прибув до Києва

"Європейська правда"Субота, 26 листопада 2022, 11:16
Прем’єр Польщі прибув до Києва
Моравецький у Києві фото з Twitter

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Києва в суботу вранці.

Про це повідомила канцелярія глави польського уряду, пише "Європейська правда".

Першим пунктом на порядку денному візиту стало покладання квітів до Пам’ятника жертвам Голодомору.

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Потім очільник польського уряду зустрінеться з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом України Володимиром Зеленським.

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Під час візиту Моравецького супроводжують, зокрема, Марцін Пшидач, заступник голови польської дипломатії, та Міхал Дворчик, міністр канцелярії прем’єр-міністра. 

За даними ЗМІ, очікується, що в суботу з візитом до Києва прибуде президентка Угорщини.

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