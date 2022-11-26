Прем’єр Польщі прибув до Києва

Моравецький у Києві фото з Twitter

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Києва в суботу вранці.

Про це повідомила канцелярія глави польського уряду, пише "Європейська правда".

Першим пунктом на порядку денному візиту стало покладання квітів до Пам’ятника жертвам Голодомору.

🇺🇦 Premier @MorawieckiM w #Kijów złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu.



Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 i był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr November 26, 2022

Потім очільник польського уряду зустрінеться з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом України Володимиром Зеленським.

Під час візиту Моравецького супроводжують, зокрема, Марцін Пшидач, заступник голови польської дипломатії, та Міхал Дворчик, міністр канцелярії прем’єр-міністра.

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За даними ЗМІ, очікується, що в суботу з візитом до Києва прибуде президентка Угорщини.