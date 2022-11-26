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Киянам обіцяють, що перерви в електропостачанні будуть не більше 5 годин

Олена РощінаСубота, 26 листопада 2022, 15:33
Киянам обіцяють, що перерви в електропостачанні будуть не більше 5 годин
Електромережі, фото ДТЕК

У столиці України з 26 листопада екстрені відключення світла мають тривати не більше 5 годин поспіль, стабілізаційні графіки поки не діють.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: Ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому по всій країні, в тому числі в м. Київ продовжують застосовуватись екстрені відключення електроенергії.

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Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців Києва. Тому з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин. Стабілізаційні графіки наразі не діють. 

Такий режим буде діяти, поки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії та ситуація в енергосистемі не стабілізується".

Деталі: Компанія просить тих, у кого досі не з’явилось світло після атаки РФ, тобто з 23 листопада до 26 листопада, або в кого з 26 листопада світло буде відсутнє більше 5 годин – повідомляти "ДТЕК Київські електромережі" через онлайн канали: чат-бот у Telegram, Viber чи Facebook.

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Наголошується, що енергетики всієї країни цілодобово роблять все можливе, щоб якомога швидше у людей з’явилось світло. 

"Після ввімкнення світла просимо не вмикати одночасно всі електроприлади – це може призвести до нової аварії в вашому мікрорайоні або будинку через різке підключення одразу великого навантаження", – закликають у ДТЕК.

Теми: КиївелектроенергіяДТЕК
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