У Шольца заявили, що погодяться на розширення ЄС тільки у разі його реформи

Німеччина погодиться на вступ нових країн-членів тільки в тому випадку, якщо цей процес буде супроводжуватися реформою ЄС, щоб не поставити під загрозу здатність блоку до дій.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, про це заявив Йорг Кукіс, статс-секретар Федеральної канцелярії і головний радник канцлера Олафа Шольца.

Заклик до реформування ЄС поки що зустрічає опір - особливо з боку східних та скандинавських країн-членів, але Берлін впевнений, що консенсус щодо реформування ЄС може бути досягнутий.

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За словами Кукіса, успіх реформи ЄС буде залежати від того, "наскільки наполегливо ми будемо вести переговори" і "наскільки чітко ми повідомимо, що ми дозволимо розширення лише за умови проведення інституційних реформ".

"Як німецький уряд, ми маємо дуже чітку позицію з цього приводу, і відповідь полягає в тому, що нам потрібна інституційна реформа. Принаймні, одночасно з розширенням", - додав він.

Уряд Німеччини наголошує на важливості реформування ЄС з моменту свого приходу до влади минулого року. Коаліційна угода навіть зобов'язує уряд наполягати на розвитку ЄС як європейської федерації.

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Відтоді німецький уряд прийняв більш "прагматичний" підхід, який спрямований на інституційну реформу в рамках існуючої договірної бази.

Хоча Шольц сказав під час свого виступу в Карловому університеті в Празі, що договори "не висічені в камені", він особливо підкреслив необхідність переходу від одностайності до голосування більшістю голосів у сфері зовнішньої або податкової політики - те, що вже може бути зроблено в рамках існуючого договору.

За словами Кукіса, хоча це і не призведе до зміни договорів ЄС, це, тим не менш, стане "надзвичайно далекосяжною інституційною реформою".

Напад Росії на Україну є переломним моментом, який може суттєво змінити Європейський Союз: Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він хоче більш геополітичного Союзу, значного розширення блоку і глибоких реформ його інституцій.

Німеччина не самотня у своєму прагненні реформувати ЄС, оскільки інші великі країни-члени, такі як Франція та Іспанія, також зацікавлені у реформуванні блоку.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також підтримала цю ідею і висловилася на підтримку конституційної конвенції, що веде до реформування договору, у своїй промові про стан справ в ЄС у вересні.

Однак кілька держав-членів вже дали зрозуміти, що вони виступають проти цього кроку. Після завершення Конференції з питань майбутнього Європи у травні тринадцять східноєвропейських та скандинавських країн-членів ЄС у спільному документі застерегли від "непродуманих і передчасних спроб розпочати процес зміни договору".

Висунення реформи ЄС як передумови розширення може значно сповільнити процес розширення, але також може вивести його з глухого кута і відкрити двері для реформ.