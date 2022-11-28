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Рада ЄС включила порушення санкцій до списку злочинів Євросоюзу

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 11:57

Рада ЄС у понеділок одноголосно ухвалила рішення додати порушення санкцій до списку злочинів ЄС, включених до Договору про функціонування Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба Ради Європейського Союзу, пише "Європейська правда".

Наразі держави-члени по-різному визначають, що є порушенням санкцій, введених після вторгнення Росії до України, та які заходи покарання мають застосовуватися у разі порушення. 

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Це може призвести до різного ступеня виконання санкцій та ризику обходу обмежень, що потенційно дозволить особам, які перебувають під санкціями, продовжувати отримувати доступ до своїх активів та підтримувати режими, проти яких спрямовані заходи ЄС.

Включення порушення санкцій до списку "злочинів ЄС" є першим із двох кроків щодо забезпечення однакового ступеня застосування санкцій на всій території ЄС та припинення спроб обійти або порушити санкції.

Після ухвалення цього рішення Європейська комісія подасть пропозицію щодо директиви, яка містить мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. 

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Потім цей проєкт директиви має бути обговорений та прийнятий Радою ЄС та Європейським парламентом.

"ЄС рішуче відреагував на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України. Він ухвалив безпрецедентну кількість санкцій, спрямованих проти російської економіки, позбавляючи її можливості продовжувати цю агресію. Для успіху їх застосування потрібні спільні зусилля, і сьогоднішнє рішення є важливим інструментом, що дозволяє припинити будь-які спроби обійти ці заходи", - прокоментував Павло Блажек, міністр юстиції Чехії, яка зараз головує у Раді ЄС.

Сфери злочинності, які зараз перелічені в Договорі ЄС, це тероризм, торгівля людьми та сексуальна експлуатація жінок і дітей, незаконний обіг наркотиків, незаконний обіг зброї, відмивання грошей, корупція, підробка платіжних засобів, комп’ютерна злочинність та організована злочинність.

Нагадаємо, держави-члени ЄС почали дискусію про перегляд майбутніх відносин з Росією, беручи до уваги російське вторгнення в Україну. Пропозиція Брюсселя щодо відносин включає ізоляцію Росії на міжнародному рівні, введення та здійснення обмежувальних заходів проти Росії та недопущення їхнього обходу.

Теми: ЄСсанкції
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