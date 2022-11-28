Качинський: Німеччина навряд чи наважиться збивати ракети РФ, краще віддати Patriot Україні
Голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський знову висловився за передачу Україні німецьких систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це пише Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".
"Ці ракети будуть корисні в цій війні, але вони будуть корисні там, де їх використовуватимуть. Поки що позиція Німеччини не дає підстав вважати, що вони вирішать стріляти по російських ракетах", – сказав Качинський.
За його словами, ракети на заході України дуже добре захистили б Польщу, захищаючи як інфраструктуру, так і громадян України.
"Звідси ця пропозиція, яка, здається, принаймні варта розгляду німцями. Якщо вони хочуть дати якусь зброю, досить стару, але ще сучасну, то її треба використовувати, а не просто ставити", - сказав Качинський.
Він додав, що ставлення Німеччини поки що не вказує на те, що ця країна буде готова стати першою країною НАТО, яка вступить у війну.
"Раціональним рішенням є те, що я запропонував спочатку. Такого роду рішення ніколи не приймаються без участі прем'єр-міністра. Ракети, які тут стоять для прикраси – це рішення, яке може мати естетичні переваги. Військово-політичних переваг в цьому немає", - додав він.
Минулого тижня Качинський заявив, що для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot не їй, а Україні.
Після цього Німеччина заявила, що обговорює з союзниками прохання Польщі про відправлення німецьких систем Patriot до України.