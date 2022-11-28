Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія перекинула в Білорусь ешелон із 15 ЗРК "Тор-М2"

Олена РощінаПонеділок, 28 листопада 2022, 20:24
ЗРК "Тор", фото Міноборони РФ

Російська Федерація перекинула до Республіки Білорусь великий ешелон із військовою технікою: щонайменше 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" і 10 одиниць інженерної техніки. 

Джерело: Беларускі Гаюн із посиланням на Спільноту залізничників Білорусі

Деталі: Ешелон вирушив із залізничної станції Єйськ (Краснодарський край РФ) 25 листопада, а 28 листопада вже був помічений в Орші-Центральній (Вітебська область РБ). Перекидання з Єйська йде на станцію Лісова.

25.11.2022 року о 14:04 зі станції Єйськ (Північно-Кавказька залізниця) на станцію Лісова (Брестське відділення БєлЖД) було відправлено військовий ешелон №961, у складі якого перебувало щонайменше 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" і 10 одиниць інженерної техніки.

На станцію Орша-Центральна поїзд прибув 28 листопада о 10:40, вирушив о 12:40, на станцію Борисов поїзд прослідував о 15:35. Час у дорозі на станцію призначення становив 4 доби.

За даними білоруських залізничників, "це не останній військовий ешелон із вантажем такого типу".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяБілорусьзброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Львівщина проголосувала за заборону Московського патріархату і звернулась до Ради

МАГАТЕ посилить свою присутність на українських АЕС – Гроссі

Павелку обрали запобіжний захід – за нього вже внесли 10 млн застави

Злити воду при -3°C: КМДА дало вказівки на випадок НС з теплопостачанням у Києві

фотоЗатримано колаборанта росіян у Балаклії: він "курував" малий і середній бізнес

фотоЩе одна далекобійна система залпового вогню прибула в Україну з Франції

Усі новини...
Росія
ЗМІ: ЄС знову не узгодив граничну ціну на російську нафту, дискусії тривають
США й РФ лише раз використали лінію військового спецзв'язку за час війни в Україні – Reuters
Країни Балтії та Північної Європи пообіцяли підтримувати Україну і посилювати тиск на РФ
Останні новини
18:54
Видавництво Старого Лева перевидасть "Татусеву книгу" Володимира Вакуленка, вбитого в Ізюмі
18:53
Окупанти не припиняють обстріли Херсона, зосереджує сили для наступу на 2 напрямках – Генштаб
18:44
Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 21 мільярд, підвищивши ставки
18:41
США нададуть Україні 53 млн доларів для відновлення енергосистеми
18:27
Шмигаль: Можна давати світло в усіх оселях по 5-6 годин на день
18:24
ЗМІ: До ПВК "Вагнер" почали вербувати в’язнів з ЦАР для війни в Україні
18:23
Російські військові перегруповуються на Кінбурнській косі – Сили оборони
18:07
фотоВійськовим вручили 1,5 тисячі дитячих малюнків
18:04
З Нацбанку звільнився керівник офісу правління
17:59
відеоРосіяни ракетами обстріляли Слов’янськ
Усі новини...