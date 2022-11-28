Росія перекинула в Білорусь ешелон із 15 ЗРК "Тор-М2"

Російська Федерація перекинула до Республіки Білорусь великий ешелон із військовою технікою: щонайменше 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" і 10 одиниць інженерної техніки.

Джерело: Беларускі Гаюн із посиланням на Спільноту залізничників Білорусі

Деталі: Ешелон вирушив із залізничної станції Єйськ (Краснодарський край РФ) 25 листопада, а 28 листопада вже був помічений в Орші-Центральній (Вітебська область РБ). Перекидання з Єйська йде на станцію Лісова.

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25.11.2022 року о 14:04 зі станції Єйськ (Північно-Кавказька залізниця) на станцію Лісова (Брестське відділення БєлЖД) було відправлено військовий ешелон №961, у складі якого перебувало щонайменше 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" і 10 одиниць інженерної техніки.

На станцію Орша-Центральна поїзд прибув 28 листопада о 10:40, вирушив о 12:40, на станцію Борисов поїзд прослідував о 15:35. Час у дорозі на станцію призначення становив 4 доби.

За даними білоруських залізничників, "це не останній військовий ешелон із вантажем такого типу".